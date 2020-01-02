Javier Iguacel a 1 mes de Gobernar la Intendencia de Capitán Sarmiento
JAVIER IGUACEL INTENDENTE DE CAPITÁN SARMIENTO DIALOGO CON FM UNIVERSO 97.3 mhz SOBRE VARIOS TEMAS MUNICIPALES.
EN SOLO 20 DÍAS REDUJIMOS DE 35 A 13 FUNCIONARIOS POLÍTICOS QUE HACEN UN AHORRO DE 12 MILLONES DE PESOS AL AÑO PARA NUESTRO MUNICIPIO.
ADEMAS EN CONTRATOS DE DISTINTAS ÍNDOLES HAY OTROS 12 MILLONES DE PESOS X AÑO QUE YA ESTÁN CULMINANDO A MEDIDA QUE SE VAN VENCIENDO LOS MISMOS ADQUIRIDOS POR EL GOBIERNO ANTERIOR, EJEMPLO EL SIMULADOR PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR.
EL COSTO POLITICO QUE SE AHORRA EL ESTADO ES MUCHO MAS DE LO QUE SE PUEDE APLICAR A LOS VECINOS CON AUMENTOS EN SUS TASAS O IMPUESTOS.ESO ES LO QUE ESTAMOS HACIENDO.
TIENE QUE HABER UN SISTEMA JUSTO DONDE LAS TASAS NO SE TIENEN QUE MODIFICAR NI SIQUIERA POR LA INFLACION,COMO SE HARA A NIVEL NACIONAL Y SE INTENTA EN EL ORDEN PROVINCIAL, SE DEBE AUMENTAR POR EL AJUSTE DEL SALARIO, QUE ES POR DEBAJO DE LA INFLACION.
QUEREMOS QUE PAGUEN 9 DE CADA 10 VECINOS LAS TASAS DE ABL, SEGURIDAD E HIGIENE, ADEMAS ESTAMOS EVALUANDO ELIMINAR HASTA 20 TASAS QUE COBRA ACTUALMENTE EL MUNICIPIO EJEMPLO LA TASA PARA HABILITAR UN COMERCIO Y CUANDO CERRAS EL MISMO TENES QUE PAGAR LA BAJA DE UN COMERCIO, OTRA DE LAS TASAS QUE NO SE ENTIENDEN ES LA DE PUBLICIDAD Y POPAGANDA EN LA VÍA PUBLICA EN EL FRENTE DE TU COMERCIO.
ESTAMOS MUY CONTENTOS POR QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN EQUIPO, GRACIAS A LOS VECINOS QUE SE ACERCARON A PAGAR SUS TASAS, A LAS EMPRESAS QUE NOS AYUDAN CON EL ARREGLO DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y A QUIENES NOS ACERCARON HASTA UNA PALA LUEGO DE SABER QUE HABIA FALTANTE, ACTUALMENTE TENEMOS QUE COMPRAR OTRO REGADOR ANTES DE MARZO, Y UN CAMIÓN RECOLECTOR QUE QUE SON MAQUINARIAS MUY VIEJAS.
QUEREMOS QUE LA GENTE VEA QUE SE PUEDE DEVOLVER A LOS VECINOS EL ESFUERZO DEL PAGO DE SUS TASAS.
TENEMOS UN COMPROMISO, QUE CADA PESO QUE LOS VECINOS PONGAN EN SARMIENTO VA A VOLVER A LA COMUNIDAD.
APOSTAMOS QUE LA GENTE REALICE APERTURA DE COMERCIOS Y SE REACTIVE LA ECONOMÍA.
RESPECTO A LA PREGUNTA DE LA DEFINICION DE LAS AREAS JAVIER IGUACEL RESPONDIO LO SIGUIENTE:
ESTAN QUEDANDO DEFINIDAS PRACTICAMENTE TODAS LAS AREAS, —*FERNANDA ASTORINO ESTA A CARGO DEL AREA DE JEFATURA DE GOBIERNO SUPERVISANDO LA COORDINACION DE TODAS LAS AREAS COMO : *CULTURA: JORGE BOJANICH, * DEPORTE:PAOLA BIANCHI, *SALUD : DR GRAZIOSI Y DRA PIQUER, AGREGANDO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL LA DRA FABIANA SUAREZ CONTADORA DE CAPITAN SARMIENTO, TRABAJO EN MEXICO Y DIFERENTES EMPRESAS PRIVADAS.
*DESARROLLO SOCIAL ESTARÁ DÁNDONOS UN APOYO AD HONOREM VALERIA SOCOLOF Y EL PERSONAL QUE VENIA TRABAJANDO.
*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO GUILLERMO DEL MARMOL
*MANTENIMIENTO URBANO- HUGO RUSSEL A CARGO CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES, LUMINARIAS -CLOACAS, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y PARQUIZACION.
* PLANTA DE RESIDUOS ALEJANDRO CUCAREZZE A CARGO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS – HOGAR DE ANIMALES- INCORPORANDO EL VIVERO Y LA HUERTA COMUNITARIA.
*SECRETARIA DE HACIENDA:
*TESORERIA: ESTELA VARESSI PASA A SER LA TESORERA MUNICIPAL QUE DEBERA SER CONVALIDADO POR EL HCD,
*CONTADORA: REGINA ALDAZABAL, CONTINUARA EN EL CARGO INCORPORANDO AL *JEFE DE COMPRAS CARLOS (EL ENTRERRIANO) QUE YA DETECTO UNA REDUCCIÓN DE PRECIOS DE HASTA EL 70 POR CIENTO INCREÍBLEMENTE.
*DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COMERCIO Y BROMATOLOGIA: CLAUDIO STUTZ.
*DIRECCION DE RENTAS RODRIGO SALAMERO
*DESARROLLO SOCIAL CUBRIRA AD HONOREM LA FUNCION EN ESA AREA VALERIA SOKOLOFF.
*DIRECCION DE SISTEMAS MARIANO ESCONJAUREGUI.
EN TRANSITO: EL EQUIPO VA A TENER UN LIDERAZGO QUE ES: SERGIO LUCENA, EL YA TIENE EXPERIENCIA NO ES UN CARGO POLÍTICO SINO ES UN EMPLEADO MUNICIPAL DE PLANTA CON CARGO EN LA OFICINA DE TRANSITO Y LICENCIA DE CONDUCIR CON TRES INSPECTORES A CARGO.
EN LO OPERATIVO REPORTARA AL COMISARIO MIGUEL ABBAS DE TODOS LOS OPERATIVOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE TRANSITO. CON EL ROL DE EDUCAR Y LABRAR LA INFRACCIÓN.
EL JUEZ DE FALTAS MOMENTANEAMENTE HASTA QUE SE LLAME A CONCURSO SERA DELEGADO A : OSCAR RABELLINO (HIJO) ACTUAL DIRECTOR JURIDICO.
QUE YA COMENZO A TRABAJAR CON LA POLITICA DE TAREAS COMUNITARIAS, DONDE DEBERAN CUMPLIR DE 1 A 4 DIAS LOS INFRACTORES DEVOLVIENDO CON SU TRABAJO EL ERROR COMETIDO . HASTA AHORA SON 4 QUE LO ESTAN HACIENDO CON TAREAS EN LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, HOSPITAL, ESCUELAS Y CORRALLON. EL TRABAJO SE DEFINE LUEGO DE LA SANCION DEL JUEZ DE FALTAS.
Y POR ULTIMO NOS ADELANTO EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PREDIO MUNICIPAL DE DEPORTES JORGE MILICICH TOTALMENTE GRATUITAS PARA TODOS LOS QUE SE INSCRIBAN EN PARTICIPAR DE TORNEOS RELAMPAGOS EN VOLEY, HOCKEY, Y BASQUET. ADEMAS DEL TRADICION TORNEO DE VERANO MASCULINO Y FEMENINO DE PRIMERA DIVISION Y ADEMAS INFANTILES.
QUEREMOS UN VERANO A MUCHO DEPORTE PARA MANTENERNOS BIEN, SALUDABLES, ACTIVOS Y FUERA DEL ALCOHOL Y DE LAS DROGAS
GRACIAS JAVIER IGUACEL POR LA ENTREVISTA EN FM UNIVERSO 97.3 MHZ.
ESCUCHAR AUDIO PARTE 1: https://soundcloud.com/user-272449314/javier-iguacel-audio-01
ESCUCHAR AUDIO PARTE 2 https://soundcloud.com/user-272449314/javier-iguacel-fm-universo-02