Desmentida al Comunicado de la CTA

Desmentida al Comunicado de CTA Regional Segunda Sur:

FM Luna junto a su titular Sergio Hurtado explico y desmintió los despidos de la Municipalidad de San Antonio de Areco. Esto tiene que ver con una movida política de los 120 contratos que tenian del Gobierno anterior, no renovaron 15 empeados. Ya que los mismos tenían motivos mas que suficientes sin tarea específicamente dada, no se presentaban a trabajar pero sí realizaban el fichado correspondiente.(no tenían función especifica)Respecto a la manifestación que realizaron frente a las puertas del Municipio, explico que esta movilización fue realizada por una persona que fue concejal en la época anterior y ahora esta con una funcion gremial, ademas de los compañeros de ATE de Baradero.San Antonio de Areco tiene aproximadamente mas de 1700 empleados, no se habla de realizar despidos a los mismo.Han largado una moratoria para los empleados que deben sus tasas y se han sacado tasas como x ejemplo la tasa al turismo que ya no esta mas.Y reducción al 50% a la tasa por la cartelera de su comercio.algunas por mencional…..Esto es nada mas que una movida política y esta información no se ajusta a la realidad.