Se viene….la nueva ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVA 2020
SESION PREPARATORIA EN HCD 25-01-20 A LAS 9HS
ORDEN DEL DIA: TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE N° 6379:Proyecto de Ordenanza Preparatoria del Departamento Ejecutivo Municipal, que establece una nueva Ordenanza Fiscal Impositiva.
FM UNIVERSO 97.3 MHZ CONVERSO CON CAROLINA PERALTA QUE NOS ADELANTO LO QUE SE VIENE….
SE HARA UNA REUNION EN COMICION EL DIA LUNES 28-01-20 CON TODOS LOS CONSEJALES PRESENTES Y SE LLAMARA A REUNION DE MAYORES CONTRIBUYENTES PARA EL 07/02/20 .
“QUEREMOS QUE LOS VECINOS TENGAN MAS FACILIDADES PARA PODER PAGAR SUS TASAS, LA IDEA ES INCORPORAR DIFERENTES OTRAS BOCAS DE PAGO, QUE TODOS RECIBAN LAS FACTURAS EN TERMINO, AMPLIANDO LAS FORMAS PARA PODER PAGAR, EJEMPLO CON TARJETAS DE CREDITO, DEBITO AUTOMATICO, TRABAJAR CON TODOS LOS BANCOS, CON TARJETA POSNET O EN EFECTIVO Y OFRECERLES A QUIENES ABONEN CON ESE METODO EL 15% ANUAL DE DESCUENTO.
-FACILIDADES DE PAGO EN LAS TASAS.
-QUE CADA TASA ESTE RELACIONADA CON EL SERVICIO DE PRESTACION.
EJEMPLO LAS TASAS DE CLOACAS ESTE RELACIONADA CON LA FACTUAR DE LA COOPERATIVA DE AGUA CORRIENTE, LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A LA FACTURA DE EDEM, SE CONSERVARIA LA FACTURA DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA QUE INCLUYE LIMPIEZA, BARRIDO, VIGILANCIA, RECOLECCION DE RESIDUOS CON LA BOLETA MUNICIPAL.
LO IMPORTANTE DE ESTAS MODIFICACIONES ES LA ELIMINACION DE 98 TASAS QUE SE ESTAN COBRANDO AHORA, QUEDANDO SOLO 32 TASAS MUNICIPALES.
-SE ELIMINAN LAS TASAS DE HABILITACIONES, BAJAS DE COMERCIO, DERECHO DE CONSTRUCCION, OFICINA Y PROPAGANDA Y OTRAS TANTAS, ESTA ES UNA MANERA DE AYUDAR A LOS VECINOS PARA QUE PUEDAN HABILITAR SUS COMERCIOS Y PODER COMENZAR A TRABAJAR, Y TENER FACILIDADES PARA PODER INVERTIR.
-LA TASA DE TERAPIA INTERMEDIA SE ESTA VIENDO SI SE ELIMINARIA DEFINITAVAMENTE.
DERECHOS DE CONSTRUCCION Y MENSURA NO TENDRAN QUE PAGAR, EN CASO DE QUERER EDIFICAR.
-CARTELERIA, PUBLICIDAD SE QUITARA ESA TASA.
LO QUE QUEREMOS RESCATAR QUE EN ESTA NUEVA ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVA NO SE HARIA UN AUMENTO SINO UNA ACTUALIZACION DE LAS MISMAS POR DEBAJO DEL 50% DE INFLACION.
SEGUIREMOS CON LOS DESCUENTOS A LOS JUBILADOS QUE TIENEN LA MINIMA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EMPLEADOS MUNICIPALES.OFRECIENDOLES EL 50% DE DESCUENTO.EN SUS TASAS.
HAY MUCHAS TASAS QUE NO TENIAN RECAUDACION ES POR ESO QUE SE DECIDIO QUITARLAS, Y ESTO PROVOCA GENERAR UNA DEUDA PARA LOS VECINOS, LA DEUDA GENERADA SE CAERIA PARA LOS VECINOS CON ESTA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVA 2020.
SI EL VECINO VE QUE LOS SERVICIOS SE PRESTAN PAGARA SUS TASAS COMO CORRESPONDE Y ESTO VA A GENERAR UN AUMENTO EN EL % DE LA RECAUDACION QUE AL DIA DE HOY NO SUPERA EL 50%.
-LAS PATENTES MUNICIPALIZADAS CONTINUAN DE LA MISMA FORMA.
LA MODIFICATORIA SE ESTARIA REALIZANDO CON LOS MAYORES CONTRIBUYENTES DEL PERIODO 2019, YA QUE SE LLAMA A RENOVACION EN EL MES DE MAYO A CONFORMAR LOS NUEVOS PARA ESTE AÑO 2020
QUIERO DESTACAR QUE NO VA HABER AUMENTO DE TASAS, SI VA HABER ACTUALIZACIONES POR EL RIP TE ACOMPAÑADO LA ACTUALIZACION POR EL SALARIO SI AUMENTO O NO DICHO SALARIO O FACTURACION DEL VECINO.
NO TODOS PAGARIAN LO MISMO, SE ACTUALIZA LAS TASAS DE ACUERDO AL SISTEMA RIP TE (EL SALARIO).
CONFIAMOS EN QUE LA COBRABILIDAD VA AUMENTAR POR QUE LOS SERVICIOS SE PRESTAN COMO DEBE SER, Y CON LA APROVACION DE UNA NUEVA ORDENANZA FISCAL IMPOSITIVVA PODER ACOMPAÑAR EN EL AUMENTO DE LOS SALARIOS MUNICIPALES, ESTO NOS MANIFESTABA CAROLINA PERALTA CONSEJAL DE CAMBIEMOS.
MUCHAS GRACIAS CAROLINA PERALTA POR LA ENTREVISTA EN FM UNIVERSO 97.3 MHZ