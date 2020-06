La Dra Marilina Salvi en conferencia del comite de crisis sabado 30/05/2020

Marilina Salvi(Psicóloga) necesitamos que la ciudadanía hoy más que nunca sean responsables,

Entender que se enferman personas y no cuerpos que tenemos que tener una actitud muy respetuosa para con las personas positiva y sus familiares, esto es un problema de salud no es un delito nadie se enferma porque quiere, apelamos a la responsabilidad de los medios de comunicación que son los que transmiten la información, pedimos RESPETO, EMPATIA, SOLIDARIDAD, Y no entrar en una cuestión persecutoria. Estamos hablando de una emergencia sanitaria. Estas cosas hay que decirlas.