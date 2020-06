Entrevista a Javier Iguacel en Cuarentena

ENTREVISTAMOS AL INTENDENTE DE CAPITAN SARMIENTO JAVIER IGUACEL EN FM UNIVERSO 97,3MHZ, ACLARANDO MUCHAS DUDAS RESPECTO A VARIOS TEMAS:

“QUIERO DECIR EN PRIMER LUGAR QUE SABIAMOS QUE EN ALGUN MOMENTO EL VIRUS COVID19 IBA A LLEGAR A CAPITAN SARMIENTO, POR ESO NOS PREPARAMOS EN ESTOS 80 DIAS PREVIOS ANTES DEL PRIMER CASO POSITIVO.

SABIAMOS QUE TENIAMOS QUE PRESTAR MUCHA ATENCION CUALES ERAN LOS LUGARES QUE PODIA INGRESAR EL VIRUS A NUESTRA CIUDAD.

1)PERSONAL DE SALUD, HOSPITAL

2)GERIATRICOS, ASILO

3)EMPRESA GRANJA TRES ARROYOS.

EL EQUIPO DE SALUD HA TRABAJADO MUY PROFECIONALMENTE EN TODOS ESTOS DIAS, LOGRAMOS UNA VEZ IDENTIFICADO EL VIRUS EN NUESTRA CIUDAD, REALIZAR ADEMAS DE LOS 8 CASOS DE LOS EMPLEADOS DE GRANJA MUCHOS TESTEOS ASINTOMATICOS, LA EMPRESA EFECTUO MAS DE 140 TESTEOS PAGOS POR LA MISMA CON LA AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE SALUD.

EL COMITÉ DE CRISIS, JUNTO CON LOS DIRECTIVOS DECIDIMOS QUE TENIAMOS QUE TESTEAR ASINTOMATICOS, LUEGO DE LOS PRIMEROS 4 CASOS POSITIVOS, DETECTANDO QUIENES HABIAN ESTADO EN CONTACTO DIRECTO O COMPARTIDO COMEDOR, HABERSE CRUZADO EN EL VESTUARIO CON ESTAS PERSONAS EN EL LUGAR DE TRABAJO..

EL DIA MIERCOLES 03/06 YA REALIZADOS LOS 140 TESTEOS, DESDE EL DOMINGO 30/05 A LA FECHA CONSIDERAMOS QUE PARA ASEGURARNOS Y TENER OTRA OPINION CONSULTAR AL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA REGION 4.

LA EMPRESA GRANJA ESTABA EN CONDICIONES DE CONTINUAR TRABAJANDO NORMAMENTE POR QUE ES UN SERVICIO ESCENCIAL, Y ESTA DENTRO DEL PROTOCOLO DEL DECRETO NACIONAL, TENIA LA AUTORIZACION DEL SENASA QUE ESTABA TODO GARANTIZADO EN MATERIA DE HIGIENE.EL PROTOCOLO NACIONAL DICE QUE SOLO SE CIERRA SECTOR AFECTADO. NUNCA SE CERRO DEFINITIVAMENTE SE TRABAJO CON SECTORES PARCIALES DE DIFERENTES AREAS, CARGA, EMPAQUE, NO SE EFECTUO FAENA.

EL JUEVES SE REALIZO LA REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADES, EMPRESA, SINDICATO, REPRESENTANTE SENASA, MINISTERIO DE SALUD REGION 4, COMITÉ DE CRISIS Y CONSEJALES DE LA OPOSICION, DESPUES DE RECORRER DIFERENTES SECTORES POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DIERON SU APROBACION, HABALANDO LA AUTORIZACION DEL SENASA DE PRIMERA INSTANCIA.QUE LAS CONDICIONES ESTABAN GARANTIZADAS PARA CONTINUAR TRABAJANDO COMO ANTES.

¿LE PREGUNTAMOS SOBRE EL CASO DEL VERDULERO?

UN FAMILIAR DEL VERDULERO QUE TRABAJA EN GRANJA, SE REALIZO EL ISOPADO EL DOMINGO Y AUN SIN TENER EL RESULTADO SE HABRIA IDO AL MERCADO DE FRUTOS A REPONER SU MERCADERIA, LUEGO COMEZO A TRABAJAR EN SU NEGOCIO ESTO PROVOCO QUE VARIOS VECINOS CONOCIENDOLO DENUNCIARAN ESTE ACCIONAR,LA POLICIA HIZO LO QUE CORRESPONDIA YA QUE NO TENIA EL RESULTADO DEL ISOPADO ,Y ESTABA VIOLANDO TRES CODIGOS FEDERALES COMO LOS OTROS 120 INFRACTORES DE VIOLAR LA LEY DE CUARENTENA, ES AHÍ DONDE SE PRODUCE LA CLAUSURA DE VARIOS COMERCIOS.

¿LE PREGUNTAMOS SI ESTA DE ACUERDO CON LA EXTENSION DE LA CUARENTENA?

NECESITAMOS UNA CUARENTENA INTELIGENTE, CON APERTURA PAULATINA DE LOS COMERCIOS, LO QUE VAMOS A CONTINUAR REALIZANDO EN CAPITAN SARMIENTO.

RECIBIO UNA CARTA DOCUMENTO DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA?

NO RECIBI NADA, SOLO VI LA PUBLICACION EN LOS MEDIOS, DE UNA CARTA QUE NO TIENE NI MEMBRETE, NI FIRMA A LA VISTA. AL DIA DE LA FECHA NO RECIBI NINGUNA CARTA. LOS TERRENOS TIENEN QUE SER DE LA GENTE SI NO SON DE NINGUN PRIVADO.

AL MUNICIPIO NO LLEGO NADA.

RESPECTO A LOS TERRENOS QUE REALIZARON LA DEMARCACION PARA LUEGO HACER LOS LOTEOS, SON UNOS TERRENOS QUE LA FUNDACION AMANECER DONO AL MUNICIPIO, APROBADO POR EL CONSEJO DELIBERANTE DE ESE ENTONCES, DESPUES APARECIERON DOCUMENTOS DE RELACION ENTRE EL INTENDENTE OSTOICH Y EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA QUE NO SON CLAROS BAJO UNA ESCRIBANIA DE SAN ANDRES DE GILES.

PARA MI ES UN PROBLEMA DE PAPELES Y LO VAMOS A SOLUCIONAR. VAMOS A IR A HABLAR CON QUIEN SEA.

BAJO MI CADAVER ESOS TERRENOS VAN A QUEDAR AHÍ AL CUETE ESPERANDO, ESOS TERRENOS VAN A IR A LA GENTE COMO SEA, EN SU MOMENTO EL MUNICIPIO ACEPTO LA DONACION DE ESOS TERRENOS DE LA FUNDACION AMANECER.

LO QUE SI ME IMPORTA ES QUE TODOS LOS VECINOS QUE HAN PASADO MUCHA ANGUSTIA, MIEDO, SEPAN QUE VOY A ESTAR AL LADO DE USTEDES, PARA PROTEGERLOS, NOS PODEMOS EQUIVOCAR COMO CUALQUIER CIUDADANO, PERO QUE ESTAMOS TRABAJANDO Y DEJANDO TODO DE NOSOTROS.

¿LE PIDIERON UN PATRULLERO PARA ENVIAR A LA MATANZA?

SI EL GOBERNADOR NOS SOLICITO A MAS DE 70 MUNICIPIOS PATRULLEROS PARA AYUDAR A LOS VECINOS DE LA MATANZA, NOSOTROS IGUAL ESTAMOS MUY BIEN CON LOS PATRULLEROS, MOTOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD. TENEMOS QUE SER SOLIDARIO CON TODOS LOS ARGENTINOS.LE ENTREGAMOS UN PATRULLERO.

ESTAMOS TRABAJANDO A PESAR DE LA PANDEMIA EN MUCHAS AREAS.

GRACIAS A LA GOBERNACION ESTAMOS REALIZANDO LA OBRA DE LA ESCUELA 5, EL NUEVO HOGAR CANINO Y LA APERTURA DE LA AVENIDA SAN MARTIN.

AYER HABLE CON EL GOBERNADOR KICILOF YA QUE HASTA EL DIA DE HOY VENIA HABLANDO CON TERESA GARCIA, EN UN DIALOGO EXCELENTE Y TRABAJANDO EN EQUIPO, PRIORIZANDO EL TRABAJO DE LOS BONAERENSES.

¿SE VA A PODER PAGAR EL SUELDO Y EL AGUINALDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES?

SII, SI ESTAMOS MUY CERQUITA DE PODER JUNTAR LA PLATA DE LOS AGUINALDOS Y DE LOS SUELDO Y ANTICIPAMOS EL BONO PARA LOS EMPLEADOS DE SALUD, EN FORMA DE ADELANTO LE DIMOS $3000 DE LOS $5000 QUE PROMETIO EL GOBIERNO HACE VARIAS SEMANA ATRÁS.

HICIMOS AHORRO CON LOS ALQUILERES QUE DEJAMOS DE PAGAR, Y DECIDIMOS JUNTO CON EL GABINETE USAR ESE DINERO DE LOS AHORROS PAGAR EL ADELANTO DEL BONO.

CONFORME EN ESTOS 6 MESES DE GOBIERNO?

YO SOY UN INCORFOMISTA ,NUNCA ME QUEDO TRANQUILO, SIEMPRE PIENSO QUE SE PUEDE HACER MAS, SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS CAMINOS RURALES CASI 200 KM REPARADOS, COMENZAMOS EL PLAN DE PODA DE 150 CUADRAS EN ESTA EPOCA COMO CORRESPONDE DE MAYO AGOSTO CUADRA POR CUADRA, REALIZAMOS UNA OBRA MUY IMPORTANTE EN EL BARRIO LOS MILAGROS Y MACHI, LE HICIMOS TODA LA HIDRAULICA, YA TENEMOS LISTO LOS DOS RECOLECTORES NUEVOS QUE COMPRAMOS, UN CAMION , SEPARACION DE LOS RESIDUOS, ESTAMOS TERMINANDO EN APENAS TRES MESES UN EDIFICIO QUE ESTABA PARADO HACE MUCHOS AÑOS EN CALLE COLON Y MARMOL, TRASLADAMOS LA COMISARIA RURAL A LOS BARRIOS, APERTURA DE LA AVENIDA SAN MARTIN, Y HOGAR CANINO COMO DIJE ANTES.

REALIZAMOS DOS CUADRAS CON UN PAVIMENTO ECOLOGICO, EN CALLE ESTEBAN DALIO ENTRE MARMOL Y ESPAÑA AUN NO ESTA TERMINADO EL TRABAJO PERO CREEMOS QUE SI DA RESULTADO VAMOS A UTILIZARLO EN TODAS LAS CUADRAS QUE SE VAN ASFALTAR DE LA CIUDAD.

TRABAJAMOS NO SOLO PARA LAS ELECCIONES DEBEMOS TRABAJAR TODO EL AÑO.

OVIAMENTE QUE NOS GUSTARIA IR MAS RAPIDO, PERO SEGUIMOS TRABAJANDO CONSTANTE, PERMANENTE, SIGILOSA Y CORRECTA ESE ES EL PLAN QUE TENEMOS.

QUIERO DECIRLES A LOS VECINOS DE MI CIUDAD QUE ESTOY PARA ESTAR JUNTO A USTEDES.

ES DIFICIL CONFIAR CUANDO HACE MUCHO TIEMPO NOS VINIERON ESTAFANDO CON LA MENTIRA , SEPAN QUE SIEMPRE VOY A ESTAR AL LADO DE LOS VECINOS PARA DEFENDER EL TRABAJO TANTO EN GRANJA, EN EL CAMPO,EN LOS ALMACENES, EL DE LOS CAMIONEROS Y CUAL FUERA,

AHÍ ME VAN A ENCONTRAR EL TRABAJO PARA CADA VECINO JUNTO CON SU SALUD SON NUESTRA PRIORIDAD Y LA EDUCACION DE LOS CHICOS QUE SON MI PASION .

AHI ME VAN A ENCONTRAR JUNTO A USTEDES MUCHAS GRACIAS. JAVIER IGUACEL