IDONEIDAD o PARENTESCO esto lo definoNEPOTISMO

Carta enviada por Victoria Bermudez (ex gerente de Anses Capitan Sarmiento)

No le basto al ex intendente nombrar a su esposa, hijo, y nieto mayor en la Legislatura de la Prov.Bs.As.

Nadie tiene nada personal en contra de Germán Ostoich simplemente que a través de su designación se cumple un acto de corrupción.

Esperemos que German haya renunciado para acceder a su nuevo trabajo, sino ademas de usarlo para este cargo le haría cometer un acto ilegal su propio padre.

IDONEIDAD o PARENTESCO

lamentablemente los únicos que perdemos en esta designación de Gerente de Anses Capitan Sarmiento, no es atribuible a ningún partido político,sino solo a su padre.

Perdemos todos los ciudadanos de a pie, se trata del manejo de una caja, del acomodo de pariente, en definitiva en un negocio familiar.

NEPOTISMO:se define:trato o favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.