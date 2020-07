El Dr.Luis Graziosi cuenta su experencia despuès de haber tenido Covid19

El Director de Salud de Capitán Sarmiento el Dr. Luis Graziosi, después de 15 días tras darle positivo el test de covid19 converso con FM UNIVERSO 97.3 Mhz y nos contó cómo se encuentra de salud a la fecha.

¿Como han pasado estos 15 días?

Desde el punto de vista físico, bastante bien por que los trastornos que tuve fueron muy leves un poquito de fiebre y solo algunos dolores de huesos, decaimiento; pero desde el punto de vista psicológico fue complicado, es muy difícil de sobrellevar no Salir en ningún momento, porque es peligroso y no está permitido salir, aun así con el mismo cuidado para mi esposa que también le dio positivo y realmente emocionalmente te empieza a trabajar la cabeza y uno se desestabiliza.

otras de higiene y protocolos para poder continuar con el funcionamiento de nuestras vidas. Hay que cuidarse pero no tenerle miedo. El temor paraliza y no es fácil después sacárselo.

Cuando el virus ingresa al organismo en el periodo de incubación de 3 a 5 días, se manifiesta o no, durante una semana y alrededor de 10 a 11 días empieza a declinar la enfermedad y a los 12 días, que se toman 14 días como punto de referencia desaparece o la cantidad de virus que tenemos en el organismo disminuye y ya no contagia más.

Se puede volver a contagiar?

No…. La enfermedad deja inmunidad permanente, como otras enfermedades infectocontagiosa.

Por ser trabajador de la Salud posiblemente necesite el hisopado negativo para incorporarme a mi función en el hospital mi lugar de trabajo, estoy a la espera del alta de la Art.

Como siempre consultado al Dr. Luis Graziosi vecino de Nuestra Ciudad dando su punto de vista respecto a otros temas:

¿Qué opina del discurso del Presidente Fernández del dìa 9 de Julio, cuando dijo: yo voy a terminar con los odiadores?

Sería deseable e ideal que terminen con los odiadores, pero para eso antes se debería condenar los hechos de violencia que están ocurriendo ejemplo contra los campos , los silos bolsas y otras cosas feas, muy malas e intencionales. Es por eso que deberían comenzar por casa, porque son hechos que están ocurriendo contra gente trabajadora.

¿Cómo ve la continuidad de la cuarentena?

La Solidaridad saca lo mejor de nosotros y lo peor, ya que la gente está un poco fuera de control, hay un aumento de consumo de alcohol, adicciones, violencia familiar, un montón de cosas malas que dejara la Pandemia, por eso yo creo que debemos ir rápidamente a una cuarentena inteligente, las personas menores de 50 años tienen que ir camino a una vida normal con los protocolos distancia, tapa boca e higiene que no van a tener ningún inconveniente y tomar medidas de precaución con las personas que son los más vulnerables con sus restricciones correspondiente.

¿Por qué cree que en Sarmiento hay tantos casos positivos?en comparación con otras localidades mas grandes?

Nosotros estamos haciendo un trabajo de localización impecable respecto a la circulación del virus, que todos debemos tomar conciencia y cuidarnos mucho de los contactos estrechos.

Por ser una Población muy chica tenemos muchos casos es la realidad que nos está pasando, pero hay poblaciones que están aisladas cerradas y en algún momento se va a realizar la apertura y van a empezar a aparecer casos y nosotros vamos a estar controlados.

Me gustaría que la cuarentena sea inteligente, se reabra en su totalidad con responsabilidad salvo las confiterías para los jóvenes y que se permita la circulación de la gente todos con los protocolos. No es todo o nada hay un término medio.

¿Qué va a dejar la Pandemia cuando pase?

Va a dejar muchas cosas serias y graves. Desde el punto de vista económico el nivel de pobreza va a ser extremo. Ya estamos hablando 1 de cada 2 Argentinos van a ser pobres.

Vamos a estar con un Estado que ha avasallado Libertades individuales y a mí me preocupa mucho eso.

Vamos a estar en una situación donde la Republica ha perdido varias de sus virtudes por ejemplo la división de poderes.

Eso es gravísimo, nosotros somos una Republica que tenemos Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, un Poder judicial que no está funcionando, un legislativo funcionando poco y mal y un ejecutivo hipertrofiado agrandado, todo eso no es bueno desde el punto de vista Republicano.

Yo no sé, en cuanto va a retroceder dentro del avance de nuestras libertades.

“Si no tenemos libertad de nada nos sirve estar sano”.

De que me sirve si a mí me dicen cuídate, quédate en casa se me va la vida, la gente mayor no sabe cuánto uno tiene de vida, perder 4 a 6 meses de vida encerrado en tu casa no es menor el tema, en una persona joven por ahí no le interesa, en una persona mayor la desestabiliza emocionalmente.

La crisis financiera de aquellas personas que han perdido es terrible por que no se recuperan más.

Yo tengo un hijo en EE.UU Miami, él vive la Pandemia en otra situación totalmente distinta a nuestro Paìs, la gente sale, van a la playa a los restaurant y él me dice que le da mucha lastima lo que está ocurriendo, le da bronca que pase esto en Argentina.

¿Nos podría dejar un mensaje Positivo en este momento difícil de Argentina?

Les dejo un mensaje a todos los Argentinos que lo que no hay que hacer es huir, disparar nunca, eso es una actitud de cobardía, hay que tratar de fortalecernos, buscando que los valores básicos de nuestras vidas,como dije vivir en una república , vivir en un estado independiente, priorizar la libertad de opinión, libertad de pensar , el disenso, pensar distinto, luchar por un país mejor, que a pesar de haber fracaso hasta el momento, yo creo que la mejor salida no es claudicar hay que seguir luchando por esa Argentina.

Es muy importante tener diferentes visiones, como país nos merecemos tener una política de estado, ejemplo Educación. Salud, Economía, los principales lideres de los partidos políticos se deben poner a hablar y establecer un esquema y un rumbo de lo que queremos , independientemente del gobierno de turno.

Muchas gracias Dr.Luis Graziosi por la entrevista a FM UNIVERSO 97.3 Mhz

14-07-2020