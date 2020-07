Moratoria 2020 en el Municipio de Capitan Sarmiento

Francisco Pigretti Secretario de Hacienda y Finanzas conversó dias pasados con FM UNIVERSO 97,3 Mhz

explico sobre el Plan de Moratoria que lanza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Dentro del plan de continuidad de ordenamiento con la nueva ordenanza fiscal, reducción de 98 tasas, reducción de gastos tratando de corregir cosas que vienen desde hace tiempo, donde la cobravilidad era muy baja, tenemos que comentarles que los vecinos han respondido muy bien.

Habia una moratoria abierta que no era seductora para nadie y no estaba siendo efectiva, frente a la voluntad de los vecinos de ponerse al día y la responsabilidad de nosotros como autoridad de ordenar las números, decidimos lanzar esta moratoria.

Se divide en dos periodos , ingresan todas las tasas,

Primer Periodo de 30 días desde el 1 de Agosto 2020 , si se paga en una sola cuota la deuda en la primera etapa tiene el 100% de reducción de interés (solo se paga el capital), otra facilidad si se paga el 30% de anticipo y el resto en 9 cuotas tiene una reducción de 50% de intereses ,y tiene un 10 % sobre el saldo de las cuotas siempre en la primera etapa ,y después hay un plan mas flexible de 12 a 36 cuotas sin descuento de los intereses mas una tasa anual del 25% , igual a lo que daría un plazo fijo en el banco.

Segundo Periodo comienza en Septiembre 2020, si se paga en una sola cuota tiene un 50% de descuento de reduccion de intereses,otra facilidad es si se paga una cuota del 30% de capital mas 9 cuotas tienen el 25 % de descuento,y un 10% sobre el saldo de las cuotas.y de 12 a 36 cuotas un interes de igual manera que en el primer periodo.

Los vecinos se pueden acercar tanto los que quieran ingresar en la moratoria o consultar respecto a la otra moratoria que venían pagando y unificar la misma.

Todos los vecinos se puede acoger a esta moratoria, el objetivo principal es poder regularizar y cumplir con las obligaciones de pagar sus tasas, si pagamos todos nos beneficiamos todos.

Ya tuvimos una mejoría en la recaudación y es importante para poder seguir haciendo cosas por la Ciudad.

Los que quieran deberan presentarse a la oficina de Ingresos Públicos o se puede tramitar la misma por un

correo electrónico :moratoriasarmiento2020@gmail.com y en breve sacaremos un teléfono para responder por msj o wasap.

Vamos a estar informando a todos los vecinos los alcances que tiene esta moratoria, después de esta moratoria empieza toda la parte de intimación y negociar con cada uno de los vecinos.

Para el pago se firma un acuerdo y se define dependiendo el plan las fechas de pagos,

Los vecinos generaron deudas de tasas que ahora ya no están mas por que fueron eliminadas en la nueva ordenanza fiscal impositiva 2020.

Es importante el cumplimiento de los vecinos, esto es parte de reordenamiento que estamos haciendo para seguir realizando obras y cumpliendo con los servicios de las tasas en tiempo y forma.

Si las tasas no existen mas y esta dentro de los cinco años para atrás , se deben abonar igual, nosotros no podemos condonar deudas , les sugerimos que los contribuyentes se acerquen al municipio para hacer un análisis de la deuda, entrando en la moratoria entran los últimos 5 años, sino la deuda no prescribe.

Entendemos que en esta situación de Pandemia y de crisis económica es muy difícil pero si sabemos que es muy importante para Sarmiento para seguir ordenando y ponerse al día entrando en este régimen de Moratoria .

Gracias Francisco Pigretti Secretario de Hacienda y finanzas de Capitan Sarmiento por la entrevista.