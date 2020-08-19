FRANCISCO PIGRETTI todo sobre la MORATORIA 2020
DIALOGAMOS CON FRANCISCO PIGRETTI SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS SOBRE LA MORATORIA 2020 QUE ESTA PUESTA EN MARCHA DESDE EL 01 DE AGOSTO 2020.
RECIBIMOS MAS DE 600 CONSULTAS Y CERCA DE 500 ADHESIONES, ES MUY BUENO PARA QUE LOS VECINOS SE PONGAN AL DIA,MUCHA GENTE NO SABIA QUE TENIA DEUDAS, POR DIFERENTES MOTIVOS, (DEUDA SALTEADA) ESTA ES LA OPORTUNIDAD QUE TIENEN DE PONERSE AL DIA CON SUS TASAS.
BASICAMENTE LAS DEUDAS LA PUEDEN PAGAR DE CONTADO 1 SOLO PAGO EN AGOSTO SE EXIMEN TODOS LOS INTERESES SOLO SE PAGA EL CAPITAL.
HAY UNA 2 ALTERNATIVA DE PAGAR EL 30% CAPITAL Y 9 CUOTAS CON UNA QUITA DEL 50% DE LOS INTERESES Y UNA 3ª FORMA DE PAGO DE 12 A 36 MESES.
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTINUA LA MORATORIA, PERO SE REDUCEN LA QUITA DE INTERES EN TODOS LAS FORMAS DE PAGO.
LA GRAN MAYORIA DE LAS DEUDAS SON PEQUEÑAS DEUDAS DE CUOTAS SALTEADAS DE ABL.
¿SE CONOCE EL MONTO QUE PODRIA INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTA MORATORIA?
SI, SE ESTIMA QUE SI ESTARIAMOS COBRANDO GRAN PARTE DE LAS DEUDAS, JUNTO CON LAS TASAS EL MONTO SE ESTARIA INCREMENTANDO CON UNA COBRAVILIDAD CERCA DE 7.000.000 MILLONES DE PESOS.
ESTO PERMITIRIA PODER CONTINUAR CON LAS OBRAS QUE SE COMENZARON Y MUCHAS QUE ESTAN EN CARPETA Y AUN NO SE CONCRETARON.
CON EL PAGO DE LAS TASAS DESDOBLADO TANTO EN LA LUZ Y EN LA ELECTRICIDAD SE AUMENTO DE UN 48 % AL 92% EN LA COBRAVILIDAD.
¿CON ESE DINERO QUE SE HA HECHO HASTA AHORA?, EN QUE SE GASTO HASTA EL MOMENTO?
MIRA CON ESE DINERO VENIMOS EQUILIBRANDO LAS CUENTAS, YA QUE TENIAMOS UN DEFICID DEL 30.000.000 MILLONES DE PESOS, QUE AHORA TENEMOS LAS CUENTAS EQUILIBRADAS.
NO HEMOS TENIDO PROBLEMA CON EL PAGO DE LOS SUELDOS MUNICIPALES, Y NO PARAMOS NINGUNA OBRA QUE COMENZAMOS, PUDIMOS DARLE CONTINUIDAD A LAS MEJORAS EN LAS CALLES, TODA LA INVERSION EN LA PODA, MAQUINARIAS QUE SE ADQUIRIERON ALGUNAS CON ARREGLOS IMPORTANTES Y TODO EL TRABAJO QUE SE HIZO EN LA PLANTA DE RECIDUOS SOLIDOS URBANOS.
ESTAREMOS ADQUIRIENDO UNA BATEA PARA COMPLETAR EL CIRCULO DE TODA LA PARTE DEL PROYECTO DE RESIDUOS, NOS ESTAMOS AHORRANDO CASI 400.000 $ POR MES EN ENVIAR 3 CAMIONES AL CEAMSE, HOY ESTAMOS ENTREGANDO SOLO UNO POR MES, Y LO QUE QUEREMOS HACER CON ESA BATEA PODER NOSOTROS REALIZAR LOS VIAJES UNA VEZ CADA 15 DIAS , LA MISMA SE PAGARIA SOLO CON EL AHORRO YA QUE TIENE UN COSTO DE 2.000.000 $ APROXIMADAMENTE.ADEMAS DE TENER OTROS USOS IMPORTANTES.
EN GASTO Y EN PLENA PANDEMIA SE REFORZO EL HOSPITAL, SE COMPRO EQUIPAMIENTO, SE DUPLICARON LAS CAMAS, SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y ADEMAS EL PAGO DE LA DEUDA MUY IMPORTANTE QUE TENIA EL HOSPITAL ATRASADA, CAMINOS RURALES, CALLES, OBRAS EN LAS ESCUELAS, EDIFICIO QUE ESTABA ABANDONADO SE ESTA MEJORANDO, CORRALON NUEVO, SE DEJO DE PAGAR GRANDES ALQUILERES QUE SIGNIFICABAN UN GASTO IMPORTANTES.PLANTA RSU, SEPARACION DE RESIDUOS Y MUCHAS OTRAS COSAS MAS.
¿CON PRESUPUESTO CONTAMOS EN CAPITAN SARMIENTO?
ESTAMOS PLANIFICANDO UN PRESUPUESTO PARA FIN DE AÑO EN 387.000.000 MILLONES, SE ESTARIA INCREMENTANDO EN 87 MILLONES MAS.
TODAVIA ESTAMOS EN UN AÑO QUE ESTAMOS PONIENDO LAS COSAS EN ORDEN, CUANDO SE APLICO EL AUMENTO FUE DEL 39 % Y NO POR LA INFLACION A DIFERENCIA DE OTROS MUNICIPIOS QUE SI LO HICIERON. FUE UNA ACTUALIZACION POR DEBAJO DE LA INFLACION.
ENTENDEMOS QUE, SI TODOS PAGAMOS, TODOS VAMOS A PAGAR MENOS, Y PODER HACER OBRAS.
LES AGRADEZCO A TODOS LOS VECINOS POR LA PACIENCIA QUE NOS TIENEN EN LA ESPERA PARA SU ATENCION EN EL MUNICIPIO, TAMBIEN PUEDEN CONSULTAR POR VIA TELEFONICA 2478-442515 Y POR EMAIL: MORATORIASARMIENTO2020@GMAIL.COM
LO MAS IMPORTANTE ES QUE TODOS EMPECEMOS A PAGAR ES DARLE CONTINUIDAD AL PAGO MENSUAL DE LAS TASAS, PARA PODER TENER CONTINUIDAD DE LOS INGRESOS Y SEGUIR INVIRTIENDO EN TODAS LAS OBRAS PARA LA CIUDAD.