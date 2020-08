A la Argentina le fue mejor con la Pandemia que con el Gobierno de Macri

Fuertes declaraciones del Presidente Fernandez en una radio el Domingo por la mañana causaron fuertes declaraciones en repudio por parte de la oposicion.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, apuntó contra las chicanas. “Muertos, enfermos, angustia, miedo. Eso es el coronavirus. Este no es un momento para las chicanas señor Presidente. Una comparación triste y que falta a la verdad. La Argentina necesita diagnósticos honestos y mucho trabajo en conjunto”.

Sr. Presidente @alferdez, sus declaraciones comparando la pandemia con el gobierno anterior no están a la altura de la investidura que detenta. Es conveniente que deje para cuadros menores la expresión de las tensiones/contradicciones de la alianza que integra.

Alex Campbell, por caso, dijo: “Ya casi 7000 familias argentinas perdieron a sus seres queridos. Estas declaraciones no colaboran con las necesidades del hoy y tampoco con las de nuestro mañana.

La diputada nacional radical Karina Banfi, en tanto, le pidió al Presidente que no piense que está inmerso en una competencia. “Esto no es una competencia. Preocúpese usted de por qué la sociedad, en su Gobierno, está triste y desolada. Le temen al Gobierno que le coarta sus libertades y derechos. La pandemia arrasó con lo poco que tenían, que a usted no le arrebate la cordura”,