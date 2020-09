Decicion Judicial Causa “PEAJES”Anulan el procesamiento a Javier Iguacel

Anulan los procesamientos, a Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. entendieron que genero un perjuicio directo sobre el derecho de defensa.

El procesamiento así dictado es nulo”

La Sala II de la Cámara Federal porteña, anuló los procesamientos que días antes de dejar su despacho, firmó el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, contra los ex funcionarios macristas. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que no se les permitió una justa defensa, ya que no pudieron acceder a la documentación y pruebas que se utilizaron para acusarlos. En el expediente se los había procesado por supuesta “administración fraudulenta” en la renegociación de la concesión de peajes.