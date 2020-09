Comite de Crisis en conferencia de Prensa”Seamos todos responsables”

El comité de Crisis en conferencia de prensa, dio varios detalles de la situación actual de nuestra ciudad respecto a esta Pandemia. (jueves 10/09/2020)

La Dra. Anabel Piquer se refirió de esta manera:

Vimos que aumentaron los números de casos activos, sabemos que era esperable que sucediera, estamos todos preparados y continuamos trabajando en equipo.

Respecto a los fallecidos eran pacientes con patologías y mayores de edad con factores de riesgo, debemos seguir insistiendo que todos somos responsables en nuestras actitudes debemos reforzar todas nuestras actitudes, lavado de mano, cubre boca y distanciamiento.

El Dr. Agustín Maquetito decía lo siguiente:

Pensamos que en estos días podíamos habilitar los gimnasios un rubro que aún no está funcionando pero debido al aumento de casos en estos días decidimos que no por ahora.

Por ahora no pensamos restringir los horarios, los contagios de los últimos días se dieron en las casas, contactos estrechos, no están habilitadas las reuniones sociales, no podemos salir con la policía a buscarlos casa por casa, seguimos insistiendo que tenemos que ser responsables, y debemos hacer la observación y atención en los jóvenes que no están habilitadas las reuniones sociales.

Los hisopados que se mandan a Pergamino están con mucha demora porque tienen un desborde en cantidad que reciben. Algunos se sacan por las obras sociales que les cubren y si se obtienen los resultados más rápidos. Entendemos que la ansiedad es terrible, pero no depende de nosotros y no hay otra opción que mientras no se tenga el resultado la persona debe permanecer aislada.

El seguimiento se hace con un equipo especial, cuando los hisopados llegan después de 10 días ya cumplió el periodo de aislamiento por eso están autorizados a el alta y poder volver a trabajar.

La Dra. Marilina Salvi (Psicóloga) manifestaba:

Desde el equipo de salud mental acompañamos a todos los pacientes covid y contactos estrechos de los pacientes covid19, deben tener paciencia con la llegada de los resultados.

Cualquier persona que necesite la consulta con el equipo dejamos la línea las 24 hs, te 2478442754, la salud mental es fundamental hoy en día. Pueden acercarse a los centros de atención Primaria, La Loma, La Comparsita y o San Cayetano.

Dr. Masquietto:

Las enfermedades continúan además de covid19, seguimos insistiendo que deben tomar el doble las prevenciones, llamamos un poco a la conciencia individual de cada uno que hay un enorme equipo de profesionales que hace 6 meses que están trabajando incansablemente y esto lleva a un desgaste normal. Enfermeras, médicos, administrativos, bioquímicos, por esa gente seguimos apelando a la conciencia individual de cada uno.

Dra. Piquer:

Las definiciones fueron cambiando en todo momento, nosotros seguimos respetando los criterios del Ministerio de la Nación, hoy en día se da el alta a los 10 días del inicio de los síntomas, no del hisopado, siempre y cuando las ultimas 72 hs no allá presentado síntomas.

Antes eran 14 días de aislamiento, se necesitaban dos hisopados que ahora no es así.

Repasamos la definición de contacto estrecho es toda aquella persona que permaneció las últimas 48 horas con la persona que dio positivo, antes era una semana, hoy se acortaron los tiempos.

Dr. Graziosi, hasta que no exista la vacuna esta situación actual va a seguir, algunos dicen hasta fines del 2021 principio del 2022.

SEAMOS TODOS RESPONSABLES!!!!!