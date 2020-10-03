Sorteo del 1° Bingo Virtual Bomberos Voluntarios
BOMBEROS VOLUNTARIOS INFORMA:
DTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN
GANADORES DEL PRIMER BINGO VIRTUAL:
JUGADA PREVIA: QUINTINA: 4 GANADORES, 750$ CADA UNO.
CARTÓN N399, CRISTINA TEJERINA.
CARTÓN N631, MIGUEL ALMIRÓN.
CARTÓN N709, PAULA ALBELO.
CARTÓN N2977, ALEXIS TAVELLA.
DECIMA: 1 GANADOR, 3000$
CARTÓN N360, JORGE COLOGNESI.
BINGO: 1 GANADOR, 9000$.
CARTÓN N2988, ODERDA.
JUGADA PROGRAMADA: QUINTINA: 1 GANADOR, 5000$
CARTÓN N1030, YESICA DECHERCHI.
DECIMA: 1 GANADOR, 5000$.
CARTÓN N2133, BEATRIZ RIQUELME.
BINGO: 1 GANADOR, 18000$.
CARTÓN N470, MABEL GUDIÑO.
PREMIO CONSUELO: 1 GANADOR.
CARTÓN N208, JUAN STRAMIGOM.
GRACIAS A TODOS POR HABER JUGADO, GANADO Y COLABORADO!!!…. FELICITACIONES A TODOS LOS GANADORES!!!!