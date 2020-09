Ficha limpia se animarán a tratarlo

Muchas veces escuchamos decir, la corrupcion no es de ningun partido Politico en particular.

Es ladron o corrupto, sea Radical,Peronista,Kichnerista,o cualquier color Politico.

Sera el momento entonces que se dignen a tratar y poner en discucion la FICHA LIMPIA para todos los candidatos, Legisladores actuales que tienen un cargo en la funcion Politica. no les parece? y si se oponen por que sera?

Que votaria el Frente Renovador en esta oportunidad?

El 30 de Enero en DIPUTADOS Juntos por el Cambio volvió a presentar el proyecto “Ficha Limpia”

La iniciativa que perdió estado parlamentario en noviembre pasado por su falta de tratamiento en el recinto, busca impedir que puedan ser candidatos aquellos dirigentes que se encuentren condenados en segunda instancia por actos de corrupción.

Qué es Ficha Limpia y por qué Mendoza será punta de lanza?

Mendoza podría convertirse en la primera provincia del país en contar con una ley de Ficha Limpia, que establece que personas condenadas en primera instancia no puedan presentarse a elecciones para acceder a cargos electivos provinciales y municipales. En la Nación, a fines del 2019 la iniciativa quedó trunca porque Cambiemos no logró el apoyo del Frente de Todos.

Para ello, hay que modificar el artículo 37 de la ley 4746 (Ley Orgánica de Partidos Políticos) agregando nuevos requisitos para las candidaturas. “Estamos solicitado que se amplíe para que tampoco sean candidatos quienes tengan condenas por delitos corrupción, es decir contra el orden económico y financiero, y contra la Administración Pública.

El año pasado, la iniciativa quedó trunca en el Congreso Nacional por falta de acuerdo con el Frente de Todos y Cambiemos terminó despotricando con una recordada frase de Elisa Carrió, quien ya había avisado que dejaba la banca. “Si renuncio a la banca es para que a partir de marzo si los señores del PJ o del FpV quieren venganza, no necesiten perturbar al Parlamento. Solamente necesitan ir a buscarme y yo tengo la valija llena de camisones rayados para ir a la cárcel común”, sostuvo.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, vuelve a insistir con un instrumento que revolucionó la política en Brasil y que en Argentina no llegó a ser tratado en el Congreso: “la ficha limpia”, que propone que no puedan ser candidatos a elecciones los dirigentes condenados por actos de corrupción.

En agosto del año pasado, antes de las PASO, en Diputados hubo un dictamen impulsado por la UCR, pero hubo cruces sobre si la inhabilitación alcanzará a condenados en primera o segunda instancia.

En noviembre, antes de que asumiera el Frente de Todos, Cambiemos intentó tratar el proyecto de “Ficha limpia” pero no alcanzó el quórum en la sesión especial donde buscaban aprobar una ley que impidiera que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.

En 2017, también hubo otro dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde Cambiemos había contado con el respaldo de bloques afines y además del Frente Renovador, hoy aliado del Frente de Todos.

La propuesta volvió a tomar volumen esta semana debido a que diputados mendocinos dieron media sanción al proyecto de ‘Ficha Limpia’. De ser aprobado el Senado provincial, Mendoza sería la primera provincia en legislar en ese sentido, dado que se trata de una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

“Ficha limpia” fue una de las leyes claves en Brasil, donde junto con la ley de “delación premiada” el país vecino sancionó un parque de leyes anticorrupción que sepultó las aspiraciones de Lula Da Silva ya que impide presentarse como candidatos a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda

instancia.