Aclaración y explicación Comité de crisis

Informe del Comité de Crisis

¿Por qué el Comité de Crisis habilitó las fiestas de fin de año? ¿Cómo seguimos?

Durante los últimos días hubo un debate que se simplifica en las dos preguntas que se exponen arriba. Anoche el Foro de Seguridad, concejales, y autoridades de la policía se reunieron con el Comité de Crisis para repasar la preocupación que muchos vecinos le hicieron llegar a los distintos estamentos respecto de las fiestas de fin de año. El intendente, que está en ambos equipos, estuvo también presente. Se discutieron todos los puntos. Hacemos un resumen de las principales preguntas y las respuestas, reconociendo que nada está escrito en piedra y que esta pandemia cambia día a día muchos paradigmas, para lo cual hay que estar alerta, siempre permitirnos dudar de las afirmaciones y cambiar si es necesario.

¿Quién tomó la decisión y por qué de permitir fiestas al aire libre para fin de año?

La decisión fue del Comité de Crisis. Se evaluó en detalle y obviamente con diferentes opiniones, pero con rigor científico y basado en los datos, la realidad epidemiológica, la mirada de seguridad y la situación social. Siempre nos podemos equivocar. Somos un equipo de seres humanos. Hacemos lo mejor que podemos y tenemos en cuenta todas las visiones y perspectivas.

¿Cómo se origina el pedido?

En realidad, se origina por un grupo de padres de egresados, muy preocupados porque veían que sus hijos estaban organizando fiestas clandestinas para reemplazar el baile de fin de año. Algo que había sucedido en Sarmiento hasta la apertura de los bares y que con mucho desgaste era difícil de controlar. Los padres manifiestan que no pueden contener a los adolescentes y jóvenes y que hagan lo que hagan, los chicos se juntan. Por otro lado, en localidades cercanas y no tanto, se ve el descontrol que generan las mismas. Por eso se realizó un protocolo especial, en un lugar muy amplio, al aire libre, sectorizado, con control de ingreso y un cupo. Finalmente se hizo una evaluación de contagios posibles originados en la fiesta y fue muy menor. Es decir, no tuvo un impacto significativo más allá del crecimiento de casos que se ve en todo el país. Además, se evaluó que, en ciudades totalmente cerradas lo casos crecieron mucho más y más graves. A partir de ahí, y por pedido de los organizadores, se evaluaron los pedidos para Navidad y Año Nuevo.

¿Por qué se permite que ingrese gente de afuera?

En realidad, ya hay circulación viral en nuestra ciudad, en las vecinas, en toda la Argentina y en todo el mundo. Eso significa que los contagios se dan en todos los sentidos y entre cualquier persona, no importa de dónde venga. Además, Sarmiento está muy integrada con la región y con Buenos Aires. Muchos profesionales de la salud trabajan en Buenos Aires y ciudades vecinas, muchos empleados de Granja son de otras ciudades, hay más de 400 camioneros de todas las ramas que todos los días van a otros lugares y muchísimos de nuestros jóvenes que iban a estar en la fiesta estudian o trabajan en Buenos Aires o se juntan con amigos de esos lugares durante el día. ¿Cómo hacíamos para saber si un domiciliado en Sarmiento no había estado toda la semana en Buenos Aires o en Areco o viajando por la Argentina con una carga “esencial”? La pregunta que nos hicimos fue: ¿No es lo mismo eso que sea oriundo de otra ciudad a los efectos epidemiológicos? La respuesta que nos dimos fue que sí, que lo es. En algún punto nos hizo recordar la discusión sobre el cierre con barricadas del pueblo como “lo hacían todos los demás” o el pedido de cabinas sanitizantes que instalaban. El virus no viaja en el chasis de un camión, viene en la garganta de su conductor. Los datos científicos indicaban que no había que hacer ninguna de esas dos cosas. Tuvimos muchas críticas como Comité, pero al final los resultados avalaron el análisis científico: las ciudades que estuvieron cerradas hoy están en crisis con muchos más contagios y hubo problemas serios dermatológicos con más de un usuario de esas “cabinas” que instalaban en comercios. También nos hizo acordar al pedido de cierre de la planta Granja Tres Arroyos. Gracias al trabajo realizado, es la segunda mejor posicionada en cuanto a control epidemiológico a nivel provincial luego de la Planta Toyota en Zárate. Por otro lado, hoy por hoy no hay ninguna restricción a nivel nacional o provincial para la circulación. Inclusive si uno ingresa a la página de permisos de viaje de vacaciones, Sarmiento figura. Cualquiera puede ingresar y solicitar el mismo.

¿Qué datos mira el Comité de Crisis para decidir aperturas o retrocesos en las habilitaciones?

El principal dato es el estado del sistema de Salud y el ánimo e integración social. Es decir: si tenemos capacidad o no de atender a la población, brindarle la mejor atención con toda la capacidad humana y tecnológica y la necesidad de trabajar y socializar de los distintos sectores. Hay que ir viendo un balance, pero intentaremos siempre que el sistema no colapse. Vemos cuántos internados hay, cuántos son graves, cuántos usan respirador. Si esto está en riesgo, automáticamente volveremos para atrás, como ya lo hemos hecho en el pasado. Al principio fue muy importante la cuarentena para prepararnos. Debíamos aprender a lidiar con el virus. Y eso hicimos. Dividimos el hospital, sacamos los consultorios a los centros de salud, armamos turnos diferentes, se creó un sistema de seguimiento y aislamiento de casos con 10 profesionales (5 médicos y 5 enfermeros), conseguimos los elementos de protección personal para el personal y nos equipamos. Piensen que pasamos de 3 a 14 respiradores, incorporamos más de 10 bombas de infusión, 5 monitores, 3 camas de terapia “limpia”, un nuevo sistema de aire comprimido central, etc. Hoy por hoy tenemos apenas 3 internados leves y uno con respiración mecánica. Además, notamos que los pacientes son más leves que los que tuvimos en el pico de agosto/septiembre, en su mayoría porque son más jóvenes.

¿Entonces son los jóvenes los que ahora contagian?

Ahora está de moda decir eso como lo estuvo con los “runners”. No son los jóvenes los que contagian: todos podemos contagiarnos o ser contagiados. No hay ningún dato científico que digan que son ellos exclusivamente. Sí es cierto que la mayoría cursan cuadros leves o son asintomáticos. Ahí es muy importante la responsabilidad de los jóvenes, pero sobre todo de los mayores. Si conviven o pueden estar en contacto con personas de riesgo, deben cuidarse mucho con ellos: usar barbijo, no compartir mate, higienizarse con alcohol seguido, hacer visitas cortas y mantener la distancia. Mejor aún, no reunirse con ellos. Esa es la clave. Si protegemos al grupo de riesgo, vamos a pasar esta pandemia mucho mejor.

¿Cómo sigue?

Las fiestas ya pasaron. El gobernador se reunió con su gabinete y los intendentes de toda la provincia y decidieron que continúe todo como venía, es decir, con las mismas habilitaciones y la posibilidad de reuniones en casa de familia y con tope de 100 personas en casos de encuentros culturales o fiestas tradicionales. Los restorán y bares seguirán trabajando y se seguirá aplicando la ordenanza de nocturnidad que regula los horarios. Pero todo es muy dinámico y puede cambiar. Como ya lo hemos hecho, si fuera necesario, el comité tomará medidas restrictivas como ya lo ha hecho. Seguiremos haciendo el control de fiestas clandestinas y si fuera necesario volver a clausurar algún lugar se hará. De hecho, se han clausurado varios bares por incumplimiento de protocolos.

¿Qué pasa con el balneario?

El funcionamiento del balneario se encuentra enmarcado en el protocolo de turismo de la provincia. Presentó el mismo y está habilitado para trabajar. Dependerá de la decisión provincial y/o nacional de cerrar el turismo o no hacerlo. Mientras el turismo se mantenga habilitado, el balneario o parque natural, seguirá funcionando. Intensificaremos los controles y si es necesario se reducirá el cupo de ingreso. Cada hora y media o dos horas se hace una recorrida con la policía rural y se mantiene permanente comunicación con la vigilancia privada que contrata el concesionario.