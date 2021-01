Agustin Masquietto: Tenemos un Sistema de Salud Ordenado-Fuerte y capacitado

FM Universo converso con el Dr. Agustín Masquieto Cirujano de nuestra ciudad y además integrante del Comité de Crisis.

¿Importante la llegada de la vacuna a Capitán Sarmiento?

Importantísima, empezamos a ponerle el freno a esta pandemia, sabemos que después de la vacuna uno se puede contagiar al tiempo, pero nunca va a ser de la gravedad como si no hubiésemos estado vacunados.

¿Da lo mismo utilizar cualquier barbijo?

Nosotros usamos un barbijo llamado N95 por el alto % de resistencia a filtrar el paso de las gotitas nasales y de la boca cuando hablamos.

Es importante que todos usemos un tapa boca, en los ambientes comunes, en la calle, en el comercio, siempre utilicemos un tapa boca excepto en las áreas específicas o pacientes con patologías que requieran un cuidado mayor deberán usar estos barbijos.

¿Después de las fiestas y los permitidos que hemos tenido en nuestra ciudad, que mirada tiene al respecto del crecimiento de contagios?

No nos toma de imprevisto, cada cosa que hacemos y decidimos es siempre mirando los números, mirando los hechos y las consecuencias que pueden llegar a tener.

Nosotros sabíamos que después de las fiestas iba a ver un rebrote porque es una cuestión social y cultural de nuestro país. Es imposible que no nos juntemos y que no se junten los jóvenes, por eso decidimos hacerlo de esa forma y la verdad que a los efectos de los hechos no estamos distintos a otras ciudades que han restringido, es más estamos muy por debajo de los niveles de contagio de ciudades que si lo han hecho.

Y que además sabemos que se realizan los encuentros en otros lados. Fue una cuestión de hacer que la población tuviera el menos daño y concentrado.

¿Se testea poco en Sarmiento?

Se testea muchísimo, se le hace a todo el mundo que tenga síntomas, tenemos los niveles más altos de la zona, y además estamos a lo que nos da la capacidad operativa .

Si Testeamos muchísimo, vamos a seguir encontrando positivos porque estamos en una pandemia, esto no se acaba, es un virus muy contagioso y vamos a tener dentro de dos meses un rebrote en nuestra ciudad cuando venga la otra cepa de Europa.

Por eso es tan importante la vacunación y que el gobierno realice un gran esfuerzo en poder dar soluciones a nuestros habitantes.

Hoy en día nuestro sistema de salud esta ordenado, está muy fuerte, capacitado y esto nos da como ente regulador de las habilitaciones una gran tranquilidad.

Si tenemos más circulación, tendremos más contagios, pero, aun así, tenemos que vivir , no descuidarnos y mas que nunca presente el protocolo.

Los casos positivos que se registran permanentemente en el día, la mayoría son jóvenes, que luego contagian a los mayores .

Quiero llevar la tranquilidad que el sistema de salud actualmente nos respalda, aunque haya bastantes casos, estamos muy bien y no tenemos posibilidad de quedar colapsados.

Sería ideal no tener ningún internado, la gente sufrió un año muy terrible y es muy difícil no circular ya que estábamos todos esperando juntarnos con nuestros amigos, por eso no debemos entrar en pánico, debemos cuidarnos y mucho.

El gobierno debe hacer un esfuerzo importante para vacunar a la mayor parte de personas en poco tiempo.

Contagiados va haber siempre con o sin restricción, las fiestas ya pasaron y debemos seguir con el protocolo como ya sabemos.

El virus no anda solo de día, también de madrugada.

Esto no cambio en nada desde hace 11 meses, si nos juntamos hacerlo en lugares abiertos y no me parece que las restricciones vayan a cambiar en Sarmiento.

Yo creo que es un intento para que las fiestas en los lugares turísticos sean menos populosas, en Sarmiento creo que no vamos a tener un gran cambio en el contagio.

Seguir con los mismos protocolos esto no cambio en 11 meses, seguir con los mismos cuidados, ambientes al aire libre, utilizar las medidas de prevención lavado de manos alcohol, tapa boca y si los jóvenes si van a salir que hagan una vida medio solitaria.

Repito: tenemos un sistema de salud FUERTE, que puede responder por eso no debemos entrar en pánico.

Dr. se va a vacunar?

Por supuesto sí me voy a vacunar.

Agradecemmos al Dr. Agustin Masquietto por la predisposición y su tiempo para con FM UNIVERSO 97.3 Mhz