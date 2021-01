Fernanda Astorino (dio Positivo)Covid19

FERNANDA ASTORINO

SECRETARIA DE GOBIERNO dio (positivo Covid 19)

FM UNIVERSO 97.3 Mhz converso con ella hoy Sábado 09-01-2021 donde nos manifestó que desde la madrugada del día Jueves pasado venia con dolor de cabeza ,fiebre un poco de tos y dolor muscular automáticamente se hisopo y se aisló.

Le había dado a mis hermanas positivo el día jueves a la tarde. el resultado me llego hoy a la mañana. Igualmente sigo trabajando vía telefónica y zoom desde casa , ya que no me gusta estar encerrada y sin hacer nada.

Me voy a poner al día con todos los mensajes de la gente, y seguir trabajando desde aquí.