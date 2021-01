Ariel Varessi”Son todas unas burradas las medidas que toma el gobierno”

Ariel Varessi (Productor) Pte. de la Asociación de Productores de Capitán Sarmiento conversó con FM UNIVERSO 97.3 Mhz, realizando un pantallazo a la problemática del Conflicto Campo vs Gobierno de Fernández.

El Gobierno tomó la decisión de cerrar las exportaciones de maíz sin consultar al sector, esta fue una medida unilateral, que provocó el Paro de 3 días del cese de comercialización de granos de la Mesa de enlace.

Antes de finalizar la protesta el gobierno retrocedió a esta medida liberando nuevamente las exportaciones de Maíz.

Ariel manifestaba:

“Era sabido que tenían que dar marcha atrás, porque lo único que lograron es que aumente el maíz en vez de bajarlo.”

Se dieron cuenta de la burrada que estaban haciendo, vos si queres bajar el precio de algún producto tenes que aumentar la oferta, promoviendo la producción del maíz; cerrando la exportación lo único que se logra es que el chacarero el año que viene deje de sembrar maíz por que no va a tener una competencia mundial y eso provocaría la falta del cultivo en el País y el aumento del precio ante la escasez.

Ariel nos contaba que “En el Norte es donde más se siembra Maíz, el Gobierno se enteró que los Productores que habitualmente siembran ese cultivo no lo iban a realizarlo por no poder exportarlo, porque no era rentable para ellos, vamos a elegir otro cultivo, es ahí donde los gobiernos al enterarse decidieron tomar la medida de abrir nuevamente la exportación.

Con la excusa de cuidar la soberanía alimentaria fue que tomaron la decisión de cerrar las exportaciones de maíz, pero en realidad estaban destruyendo el mercado de granos que eso es lo que destruye la soberanía del mercado.

Son todas unas burradas las medidas que toma el gobierno. Ellos toman decisiones sin consultar al sector agropecuario y considerando que la única verdad la tienen ellos. (Gobierno)

Si vos cerras la exportación, no entran dólares, que es lo que el gobierno necesita en estos momentos. Hacen todas las cosas al revés.

Son medidas revanchistas las que toma el gobierno, Cristina quedo con la sangre en el ojo con el conflicto de la 125 (retenciones).

El gobierno tiene un gran complejo con la gente del campo; piensan que nosotros somos todos chorros o somos todos ricos, y por eso toman medidas en contra de las personas, no se entienden la tozudez de los políticos que después que asumen se olvidan de las promesas que hicieron en campaña, se olvidan de su pueblo, se olvidan de donde salieron una vez que están arriba cobrando su sueldo se olvidan de todo.

El campo produce dólares todos los días, y también produce entre el 35 y 40 % de empleos directos e indirectos del País, además tenes todo el personal que trabaja en el sector industrial, (agro Industria) en el sector de Agroquimicos, la industria alimentaria que es inmensa, todo eso son empleos que si vos no tenes materia prima que se produce en el campo, toda esa industria se cae a pedazos.

El gobierno lo único que tienen que hacer es no tomar ninguna medida más, y dejar que el País se maneje solo, no tienen que tocar más nada los políticos y Argentina saldría adelante si así fuera. Y lo más importante consultar al sector por el cual tiene sus representantes