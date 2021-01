Transparentar el proceso del personal Municipal a Planta Permanente

FM UNIVERSO 97,3 MHz charlo con el Director de Recursos Humanos Andrés Genna del Municipio de Capitán Sarmiento.

Con una gran trayectoria, viene de haber sido ex Director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Pilar con más de 6.000 empleados a cargo.

Capitán Sarmiento tiene algo más de 360 empleados, aproximadamente 180 en el sistema de salud, entre 60 a 70 trabajadores en el corralón y el resto en las otras dependencias Municipales.

Fue un gran trabajo realizado desde la oficina de Recursos Humanos, siempre con una gran responsabilidad que nosotros somos servidores públicos. Bajo la directiva del Intendente Iguacel el objetivo fue transparentar el proceso al pase de planta permanente tal cual lo indica la Ley y el convenio colectivo de trabajo vigente de la Municipalidad. (que no estaba siendo aplicado a la fecha).

Siete empleados pasaron a Planta permanente en el Municipio de Capitán Sarmiento por concurso como corresponde por Ley.

Primera vez que ocurre en la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Nos adelantó que participaron del concurso 9 de 7 trabajadores, rindiendo 7 quedando 2 para una segunda oportunidad, además demostrando que ellos se ganaron ese lugar con mérito propio y años de trabajo trayectoria y no amiguismo del poder de turno.

Nosotros administramos el recurso más valioso que tiene toda administración, (las personas) intentando que cada día ellos tengan un desempeño mejor para lograr siempre una mayor motivación.

Al personal no solo le interesa ser bien remunerado,(unicamente)que entendemos que es muy importante) sino también tiene otras motivaciones, capacitarse, sumar nuevos conocimientos, tener buenas condiciones de trabajo, un buen clima laboral.

Cuando llegue a Capitan Sarmiento,hace un año, me encuentro con una oficina de personal cuya principal tarea es la liquidación de sueldos no tanto de Recursos Humanos, por eso pregonamos el buen desarrollo del trabajador, gestionar equipos de trabajos, poder pagar las horas extras que antes no eran reconocidas, sino que se les pagaba un plus, además de la entrega de indumentaria para el personal. Se demostró un gran interés por parte de los trabajadores por modificar muchas cosas.

Espero que el trabajador se sienta honrado del rol que ocupa de servidor público y que los vecinos vean este desempeño y tenga su reconocimiento.

Felicitamos a los 7 trabajadores:

Javier Tarchini y Rodolfo Galván del hospital.

Cristian Vargas de la Luisa (Corralón)

Lucas Sayago y Marcos Casso Hurtado (Corralón)

Yolanda Carricaberri (taller Protegido)

Betina Espinel (centro de Monitoreo)