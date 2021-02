De maestra Jardinera a Mecanica de Autos

“Fui maestra jardinera, de adultos, pero siempre me quedó pendiente la mecánica, el amor por los autos, el misterio de cómo funcionan los motores adentro. Eran una intriga que tenía desde pequeña. Me crié en el campo, con todos primos varones. Jugaba con autos, con las pistas scalextric, estaba siempre con ellos. Vengo de una familia a la que siempre le interesó el automovilismo, las carreras, nunca el fútbol. Ellos me transmitieron la pasión por los autos. Cuando iba al campo, lo ayudaba a mi papá con las cosechas, manejaba el tractor. Y aprendí a manejar a los ocho años con una F-100, ¡no llegaba a los pedales, pero igual me las arreglaba! Creo que es algo que ya lo tenía adentro, pero sin duda la familia ayudó. A los 18 tuve mi primer auto, es algo primordial para mí. Si me dan a elegir entre un viaje o cambiar el auto, ¡no tengo dudas! Hace 10 años tengo un Jeep y es mi conejito de Indias, le hago de todo. Siempre estuvo en mi cabeza estudiar algo relacionado con la mecánica, pero me frenaba el hecho de ser mujer. Un día, un amigo me dijo: ¿por qué no hacés eso que tanto te gusta y que lo tenés pendiente? Ahora que mis hijos están más grandes y tengo más tiempo, me decidí. Hace 5 años arranqué en el instituto de mecánica automotriz (ITCA). Estaba decidida, aunque fuera la única mujer., ero cuando empecé, ¡me di cuenta de que no era la única! Si todo está bien, en marzo retomamos y justo queda la parte que más me gusta: el diagnóstico de fallas, la parte de escaneo, inyección electrónica a nafta y diésel. Cuando termine de cursar, mi sueño es poner un taller y seguir capacitándome porque es mi pasión y mi cable a tierra. Estoy haciendo lo que me gusta, sigo para adelante”