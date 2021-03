A partir de Abril a usar CASCO

En algun momento tenia que llegar, cumplir las normas para todos igual, se tendra que usar casco o comenzaran las multas a los circulantes.

¿Sabías que los motociclistas que usan casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo usan, y hasta un 85% menos de lesiones graves?



Lo que ahora ahorrás en patente, usalo para cuidarte.

A partir del 1ro de Abril comienza a regir en nuestra ciudad el uso obligatorio de casco para todas aquellas personas que circulen en motocicleta. No va a permitirse la circulación de más de dos personas por moto, según está establecido en la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.

A partir de esta fecha, cuando no se cumplan las normas establecidas se procederá al secuestro de los ciclomotores.

Las estaciones de servicio sólo podrán dispensar combustible a aquellas motos cuyos ocupantes circulan con casco en el momento del acceso a las mismas.

Se trata de cumplir la ley. Se trata de cuidarte y cuidar a los que más querés.