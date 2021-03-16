Semana Santa!!!!venite al Parque NATURAL Capitan Sarmiento
FM UNIVERSO 97,3 Mhz charlo con uno de los responsables del Parque Natural Capitan Sarmiento quien nos adelanto lo que se viene para SEMANA SANTA.
Esto nos decia DIEGO MARINI
SEMANA SANTA CON ACTIVIDADES EN EL PARQUE NATURAL.
EL DIA JUEVES 01 de Abril CONTAREMOS CON EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y SHOWS MUSICALES.
EL VIERNES 02 DE ABRIL TENDREMOS UNA PEÑA FOLKLORICA CON COMIDAS TIPICAS Y BAILARINES INVITADOS.
EL SABADO 03 DE ABRIL TENDREMOS UNA KERMESSE FALMILIAR SUPER COMPLETA. ADEMAS DE ARTESANOS INVITADOS, Y SHOWS MUSICAL DE TARDECITA.
EL DOMINGO 04 DE ABRIL FESTEJAMOS PASCUAS CON LOS PAYASOS, MAGOS, CONEJOS DE PASCUAS QUE VAN A ESTAR PRESENTES PARA TODA LA FAMILIA.
LA IDEA QUE SE DISFRUTE EL LUGAR NO SOLO PARA LOS ACAMPANTES, y TAMBIERN LOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD EN FORMA RECREATIVA YA QUE EL PARQUE NATURAL FUNCIONARA DE ESA MANERA TODO EL AÑO.
VAMOS A ESPERAR A TODO EL TURISMO QUE NOS QUIERA CONOCER Y VISITAR JUNTO CON LOS VECINOS DE LA CIUDAD.