Municipalidad d Capitan Sarmiento”Becas 2021 a Estudiantes”

Municipalidad de Capitan Sarmiento,otorga las becas a estudiantes 2021.

Luego de la revisión y selección por mérito, por primera vez 34 estudiantes recibieron la beca para estudios universitarios o terciarios y 13 para secundarios. Además, 8 universitarios que cumplieron con los requisitos académicos renovaron la beca otorgada en 2020. Lamentablemente 21 estudiantes que la recibieron el año pasado, no alcanzaron dichos requisitos. “Por un lado estoy muy, muy contento de duplicar la cantidad de becados y haber hecho un proceso de selección muy riguroso y justo. Por otro, me causa mucho dolor negarle la beca a tantos estudiantes que no cumplieron el año pasado, pero sería injusto e ilegal haberlo hecho. Los requisitos son mínimos y nuestra visión es la de ayudar a los que se esfuerzan, se dedican y comprenden que el dinero es de todos los sarmientenses que con sus impuestos están pagando estas becas”

“Todo esto se logró gracias al compromiso de convertir a Capitán Sarmiento en Ciudad Educadora, modificando el artículo 1 de la ordenanza 1234/2005, ampliando el otorgamiento de las becas para estudiantes secundarios que cursan una modalidad que no se dicte en nuestra ciudad, y además conseguimos 9 becas que financian diputados provinciales”, fueron las palabras del intendente al firmar las asignaciones. Seguimos apostando a la educación como herramienta de progreso 👩‍🎓 y acompañando a quienes estudian, se esfuerzan y trabajan para progresar.