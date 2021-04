Entrevista al Dr.Luis Graziosi Director de Salud del Hospital San Carlos

ENTREVISTA CON EL DR LUIS GRAZIOSI EN FM UNIVERSO 97.3 Mhz , nos adelantaba sobre la posibilidad de comprar VACUNAS.

Se puede comprar vacunas?

Cualquier gobierno provincial o municipal, o incluso los privados, pueden salir a comprar vacunas por su cuenta”, aseguró el Jefe de Gabinete del Presidente Alberto Fernandez. no está prohibido comprar vacunas por los estados provinciales”.



El Director de Salud Dr. Luis Graziosi en dialogo con FM UNIVERSO 97.3 Mhz adelanto frente a la posibilidad de comprar vacunas, que el Intendente Javier Iguacel, le solicito a él, en persona, comenzar ante esta posibilidad poder entablar contacto con diferentes laboratorios para la compra de vacunas para Capitán Sarmiento.

Si sabemos, que en este momento es difícil conseguir vacunas en el Mundo, pero igual vamos a intentarlo.

¿Se están haciendo hisopados?

Si se están haciendo, pero a veces las personas frente a algún síntoma no avisan nada, para no faltar al trabajo, para no cerrar el negocio y esto perjudica a todo su entorno, minimizan los síntomas, luego si lo hacen,cuando los síntomas avanzan.

Eso es no tener responsabilidad en lo social, no se actúa en forma correcta.

Los hisopados no se puede hacer por cuenta propia, deben ser indicados por un profesional.

Uno ve relajación en los cuidados, sabemos que los contagios se producen en las reuniones sociales, por eso está bien la suspensión de las mismas.

Mucha de las obras sociales cubre el hisopado, el resultado lo tienen entre 24 y 48 hs, mientras que si va por el Ministerio tarde cerca de 5 a 7 días.

Nosotros promovemos que se hagan los testeos, lo peor que puede pasar es que la gente oculte los síntomas para no aislarse.

¿Por qué no recibimos vacunas en Capitán Sarmiento y si lo hicieron en San Antonio de Areco y Arrecifes?

Estamos demorados con la entrega a nuestra ciudad, están tratando de administrar los escases de las vacunas.

Estamos postergados por el momento, suponemos que llegaran en la medida que exista provisión a nivel nacional.

Cuando la política se mete en la salud terminamos todos mal, por eso no se consiguen las vacunas, no conseguimos la Pfizer que es Americana y si conseguimos la Rusa Sputnik y ahora la Cubana, la China, esto es cuando se mete la Política en la salud además del negocio del covid 19.

¿Porque se derivo a gente de afuera con covid 19 en la atención del Hospital de la Ciudad?

El Municipio adhirió a un sistema solidario con la Provincia de Bs.As y es por eso que se recibió a dos personas de Quilmes para ser atendidas, lamentablemente una de ellas falleció en estos días.

No teníamos a nadie en atención de terapia cuando se solicitó el lugar, con el criterio de solidaridad y hasta un cierto punto vamos a admitir gente de afuera.

Se determinó que entre un 30 y 40 % de ocupación se otorgara en caso de ser requerido por gente de afuera. (resolución del Comité de crisis).

¿Está de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional?

Se deben tomar medidas adecuadas pero que sean Inteligentes, no las que se involucran a todos x igual.

Asesorarse por médicos sanitaristas y economistas para tener una visión general del problema, según el distrito y la afectación.

No tenemos la misma realidad que en el conurbano, los criterios utilizados para la restricción de circulación para la ciudad de Capitán Sarmiento en este momento no son necesarias porque tenemos muy pocos casos.

Esta es una opinión personal.

Agradecemos al Dr.Luis Graziosi, Director del Hosptial San Carlos.