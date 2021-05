12 de Mayo Día Internacional de la enfermera

En el Día Internación de la enfermera 12 de mayo dialogamos con Antonela Zarosinski coordinadora de enfermería de Capitán Sarmiento.

Soy enfermera desde el año 2012, comencé mis estudios en Pergamino y cuando falleció mi mama, abandone y me volví para ayudar a mi papa con la crianza de mi hermano que tenía 5 años, luego de un año retome mis estudios con un curso de asistente de quirófano y comencé a trabajar en el Hospital, el Dr. Masquietto me insto a que continúe mis estudios de enfermería, ahí realice el curso de auxiliar de enfermería en nuestra ciudad, luego la Tecnicatura en enfermería en Lujan y culmine la Licenciatura en enfermería en el hospital Universitario Austral. Me recibí en el 2018, y desde ese momento soy Jefe de enfermería del área de nuestra Ciudad. (fui becada por el Dr. Masquietto y la Asociación Médica). junto con otras compañeras, para poder terminar mis estudios.

¿Cuál es la función de la enfermera?

La función de la enfermera además de conocer y de formarse, nunca puede apartarse de la parte humana del paciente, ya que es un valor importante en su atención.

Nuestra profesión es el arte de cuidar,

Nuestra función es adaptarse al tratamiento médico y a las indicaciones del médico, siempre con nuestra visión particular para detectar problemas si la evolución del paciente no es favorable, con la capacidad del día a día ya que estamos las 24 hs con el paciente.

Los médicos ven a través de nuestros ojos.

¿Cómo afecta la Pandemia a las enfermeras?

Al comienzo de la Pandemia teníamos muchísimo miedo, tuvimos que cambiar todo y adaptarnos a la nueva forma de trabajar, modificando nuestro ritmo de vida, cambiamos el régimen de horario, algunas de nosotras perdieron familiares, empezando a conocer la enfermedad, la evolución fue con mucho miedo de llevar la enfermedad a la casa y contagiar todas nuestras familias.

En el transcurso de todo este tiempo, aprendimos un montón, con charlas con la parte de salud mental para recibir ayuda, pero nunca bajamos los brazos, siempre siguiendo y mirando para adelante.

Dimos charlas a los centros educativos, empresas para el manejo de la situación de pandemia además de formarnos vía online.

¿Alguna enfermera referente desde el comienzo de tu carrera?

siempre destaco la experiencia de Mary Romero, una persona que siempre nos brindó su conociendo en el día a dia, Estela Larroulet, (fue mi primer docente en el curso de enfermería) Mariano Aguirre (quien fue jefe mío) María Eugenia Linch todos marcaron parte de mi formación en mi carrera.

¿Las enfermeras deberían tener una función más importante y no tan secundaria?

Si, muchas estudiamos para eso, mi próxima meta es estudiar Especialista en gestión de servicios de salud.

El rol de enfermería ha crecido en estos 10 años muchísimo. Siento que he tenido todo el apoyo para trabajar libremente, de las autoridades del hospital tanto del Dr. Graziosi y la Dra. Piquer, han considerado muchas decisiones en conjunto con todo el apoyo y respeto de las diferentes opiniones.

Déjanos un mensaje para quienes quieren elegir esta profesión.

Mi mensaje para quienes quieren elegir esta carrera, que avancen sin miedo porque es una profesión muy noble, muy satisfactoria, las gracias del otro, ser solidario con el prójimo, es muy grato.

Nuestra misión es cuidar al otro, que tiene mucho valor.

Yo les agradezco a todo el equipo de salud de nuestra ciudad, para que funcione de la manera que lo hace día a día.

Muchas gracias Antonela por la entrevista.

