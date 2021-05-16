LLEGARON 500 2° dosis Covishield/AstraZenecA Y 450 dosis de Sputnik V
EN 48 HORAS LLEGARON 950 DOSIS, 500 2° DOSISDE COVISCHIELD/ASTRAZENECA Y 450 DE SPUTNIK V
LEGARON 500 NUEVAS DOSIS DE VACUNAS PARA LA APLICACION 2° DOSIS, A NUESTRA CIUDAD
Covishield/AstraZeneca contra el Covid 19 EL DIA JUEVES 27/05/2021.
LAS PERSONAS QUE RECIBAN SU TURNO PARA LA SEGUNDA DOSIS DEBERAN ASISTIR CON EL COMPROBANTE DE APLICACION DE LA PRIMERA DOSIS
ESTA ES INFORMACION OFICIAL
HOY VIERNES 28/05/2021 HABRIAN LLEGADO 450 DOSIS DE VACUNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOSIS PARA LOS VECINOS INSCRIPTOS CON ANTERIORIDAD.
DEBEN ESTAR ATENTOS A LOS LLAMADOS TELEFONICOS Y O CORREOS ELECTRONICOS PARA CONOCER EL ESTADO DE LOS TURNOS .
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