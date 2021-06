Fabián y Paloma Clarividentes nos dejan sus predicciones para esta época que estamos viviendo.

Fabián Falcón entrevistado por Fm Universo hablo de la Pandemia y de los momentos que nos toca vivir.

“la Pandemia llego para quedarse”, “todos somos parte de un Planeta y del Universo, el miércoles pasado tuvimos una influencia lunar que hacía 6 años que no se veía, donde nos va a provocar estados alterados”.

Vamos a tener conflictos, las personas estarán nerviosas, alterados, vamos a estar hinchados, sufriremos más dolores de cabeza, dolor de oídos, se acentúa la depresión, por eso es muy importante guardar la salud mental es lo más positivo que podemos hacer frente a esta información que estamos dando.

Estamos atravesando una transición que debemos tener herramientas para afrontarla, ya que podemos tomar malas decisiones para nuestras vidas.

Cuando una persona recibe la verdad en una consulta, tiene que tener herramientas para poder enfrentar lo que sucedió en su vida y hacer frente a su propia realidad.

Nosotros nos preocupa el estado social de nuestro País, estamos viviendo una guerra silenciosa, que estamos todos haciendo historia, ya que somos participes de la misma.

Por eso la carga negativa, con todas las noticias, nos genera una rebeldía que nos hace tomar decisiones que no son correctas, no tenemos que movernos por impulso, no tenemos que discutir, analizar cada paso que vamos a dar, esto nos va a acompañar un tiempo en nuestras vidas.

Debemos tener mucho respeto a todo esto, pero no miedo.

Ya que el miedo paraliza y es un mal consejero, reacciona el orgullo que culmina con la rebeldía.

No tenemos que dividirnos y enfocarnos en que vamos a salir adelante, el tema espiritual es muy importante en nuestras vidas. Ya que es la salida que tiene que venir de adentro de nosotros, con un espíritu equilibrado.

Luego de las consultas las personas se van con herramientas que le permiten sanar sus almas para enfrentar las situaciones cotidianas.

El mensaje final para los oyentes de FM UNIVERSO 97.3 MHz es volver a empezar, estamos para ayudar y sanar el alma de cada persona que nos busca. Así finalizaba la entrevista Fabián Falcón Clarividente de San Antonio de Areco.