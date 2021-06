Llegaron 3200 Dosis de Vacuna Oxford-AstraZeneca

El Director de Salud del Hospital San Carlos Dr. Luis Graziosi, informo a FM UNIVERSO 97.3 Mhz, sobre la vacunación en Capitán Sarmiento.

“Estamos muy contentos porque hemos vacunado a mas de 4.000 personas con la 1° dosis y casi a la mitad con la 2° dosis.”

Con respecto a la cantidad de vacunas han llegado 3200 dosis de Oxford-Astrazeneca. Informamos que de las 200 vacunas 2° dosis que teníamos en el hospital, se activo el turnero y se colocaron el día Jueves 03-06-2021 100 dosis de la 2° dosis de Sputnik V , y estimamos que la próxima semana culminaremos con las otras 100 dosis mas.

¿Qué sucede cuando una persona recibe la fecha para vacunarse y se encuentra aislada? pierde la vacuna?

El turnero de la Provincia de Bs.As es quien otorga la fecha y hora para vacunar, nosotros no manejamos esa información, entendemos que en caso que eso suceda, la persona no puede concurrir al lugar a vacunarse. No pierde la vacuna. es importante que informe al centro de vacunación para luego ser citada en otra oportunidad.

¿ en caso que la persona no puede trasladarse al vacunatorio? debe acercarse un fliar al vacunatorio cuando reciba la fecha que le toca, dar aviso que se programa a varias que estén en la misma situación con la apertura de un vial de vacunas y se va al domicilio de las mismas.

Cuantas vacunas se colocan en el día? La capacidad operativa de colocación de vacunas es de 600 aproximadamente, pero se están colocando de 300 a 400 personas por día. Esta muy bien organizado toda esa función.

Cuando los criterios no otorgan la fecha de vacunación? nosotros no participamos en nada con el turnero , eso viene directamente de la Provincia de Bs.As.

Se anotaron cerca de 7200 personas para vacunarse, estimamos que con las ultimas vacunas recibidas , vamos a llegar a vacunar a todas esas personas con la 1° dosis.

Cualquier duda que tengan respecto a la vacunación deben acercase al centro vacunatorio que funciona en nuestra Ciudad en el Sindicato de STIA Vicente López y planes e Italia.