MENSAJE DEL DR. BOTTO PARA QUE REFLEXIONEMOS

MENSAJE A CAPITÁN SARMIENTO.

LES PIDO QUE SE CUIDEN. NO PODEMOS SEGUIR PERDIENDO SERES QUERIDOS. SI SOS POSITIVO TE AÍSLAS 10 DÍAS. DECLARA A TUS CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONA QUE ESTUVO CON VOS HASTA 48HS DE INICIAR TUS SÍNTOMAS; SIN BARBIJO Y MENOS DE 2 METROS MAS DE 15 MINUTOS) DECLARALOS!!! Y VOS CONTACTO ESTRECHO TE TENÉS QUE QUEDAR 14 DÍAS!! POR QUE SI VOS SALÍS LLEVAS EL VIRUS A OTROS. Y ESOS A OTROS Y SE VAN A SEGUIR CONTAGIANDO Y MURIENDO MÁS PERSONAS. EL EQUIPO DE SALUD ESTÁ AL LÍMITE!! SEAMOS SOLIDARIOS CON TODOS. MUCHAS PERSONAS SABEN EL DOLOR DE PERDER A ALGUIEN POR ÉSTE VIRUS. NO SEAS UNO MÁS! NOS CUIDAMOS PARA CUIDAR. LOS CASOS ESTÁN EN AUMENTO! SALÍ SI ES NECESARIO. NO VAYAN TODA LA FAMILIA AL SÚPER. ESPEREN PARA HACERSE EL CHEQUEO MÉDICO. LA REUNIÓN DE AMIGOS PUEDE ESPERAR. USEN EL BARBIJO!!! EXIGILE A TU AMIGO QUE SE LO PONGA MIENTRAS HABLAN. Tan difícil es!??? VOLVÉ A CUIDARTE! Dr. BOTTO.