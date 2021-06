Una obra que costaba 120millones en el Gobierno anterior, por 3,5 millones la estamos haciendo entubamiento y cloacas sobre Av.Rivadavia y las vias del ferrocarril

Entrevista con el Intendente JAVIER IGUACEL tema OBRAS:

“Con la plata de la gente que paga sus tasas estamos haciendo todas las obras que se ven diariamente.

Con creatividad y el buen uso de los recursos se gana por todos lados.”

#RESOLVER EL PROBLEMA DE LA AV: RIVADAVIA COSTABA EN EL GOBIERNO ANTERIOR 120 MILLONES DE PESOS, NOSOTROS LO HACEMOS POR 3,5 MILLONES DE PESOS:#

Periodista:

Se está realizando una obra esperada por los vecinos y prometida desde hace muchos años por los gobernantes de turno.

Entubamiento sobre Rene Favaloro para terminar con el zanjón de la Av. Rivadavia.

IGUACEL:

Esa obra se está realizando con mano de Obra Municipal (una parte), y los tubos de 1.40mts los dono la gente que hizo el loteo de la Filomena, la Avenida Rivadavia al no estar abierta hay muchos lotes que no pueden venderse, y además ya había un convenio con el Municipio para que este realizara las cloacas, cuando se hizo el loteo del barrio La Filomena, ellos compran los materiales y el Municipio (el ex Intendente) nunca hizo lo que tendría que haber hecho.

Nosotros nos reunimos con ellos y nos pidieron por favor si podíamos realizar las cloacas, nosotros le dijimos que el compromiso no lo adquirimos pero entendemos que los vecinos no tienen la culpa, le planteamos que si vuelven a conseguir los materiales (que aparentemente esos primeros materiales comprados fueron para otro destino de otro loteo donde vive la hija del ex Intendente) compran los materiales y nosotros hacemos la obra, pero para hacer bien ese trabajo tenemos que hacer el entubamiento ,sacar el agua y poder abrir Rivadavia.

Contratamos una empresa que sabe de este trabajo y parte del mismo lo realizamos con personal del Municipio y parte la empresa contratada. Trabajos en equipo, para que sea más económico. Primero será el entubamiento y luego las cloacas.

Cuando llegue al Municipio había un proyecto para resolver el problema de la Rivadavia que costaba 120 MILLONES de Pesos, con planos y toda una logística de la obra a realizar, decidimos diseñar un sistema que solo nos costara 3,5 millones de pesos, junto con Guidin, Pocho Rabellino que de onda nos dio una mano y consultamos a un Ingeniero Civil que nos facilitó que sea mucho más económico.

Después de trabajar en conjunto decidimos arrancar y poder concretarlo muy prontito. Simplemente con el dinero de los vecinos que pagan sus tasas y que sepan en que se gasta su dinero.

Con creatividad y trabajo se pueden realizar este tipo de obras, Y NO HAY CURRO decía Javier Iguacel.