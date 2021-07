Francisco Pigretti: “El Municipio hoy sigue estando equilibrado”.

Francisco Pigretti, Secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Capitán Sarmiento dialogo con FM UNIVERSO 97.3 días pasados sobre varios temas:

Aumento del personal

Compra de maquinarias

Cooparticipación de la Provincia de Bs. As

Obra Social del Personal del Municipio, MASALUS

Aumento de Tasas Municipales entre otros…te dejamos algunas frases de la entrevista.

¿Cómo están los números en el Municipio? Situación financiera.

Respuesta:

Los números vienen bien, solo con algunas modificaciones a raíz de la Pandemia que se han realizado ejemplo los gastos en Salud, medicamentos, lugar donde destinamos más dinero.

Además del atraso que tenemos en el pago de las obras sociales, por mencionar IOMA está atrasada en el pago con el Municipio de Capitán Sarmiento en 15 MILLONES de $, de un total de 23 Millones de atraso.

¿Qué cobrabilidad tenemos a la fecha?

R:Seguimos cerca de un 80 % de cobrabilidad, consideramos que es muy buena y tenemos que trabajar en acercar a ese 20% al Municipio, esto demuestra que los habitantes de Capitán Sarmiento están conformes con la gestión.

¿Se están intimando a la gente que no abona sus tasas?

R: No aún, si, estamos haciendo un análisis por qué no lo hacen, siempre tratando de entender la situación de cada vecino. Si es una persona con capacidad de pago y no lo hace veremos cómo seguir. Todos los vecinos que no puedan abonar sus tasas se pueden acercar al Municipio y plantear su situación que siempre llegaremos a una solución que sea razonable, abierta y transparente.

¿Se recibieron las tasas con aumento?

R:Estaba programado este aumento ya establecido en la última ordenanza fiscal impositiva.

La actualización se realiza cada 3 meses, en marzo fue lo que aumento el salario promedio de la República Argentina entre Octubre Noviembre y diciembre 2020, ahora en Julio 2021, es lo aumento el salario entre enero, febrero y marzo 2021 y después en octubre será lo que aumento el salario entre abril, mayo y junio 2021.

Esto nos da previsibilidad ya que son números que se puede conocer de antemano y son escalonados los aumentos para que el impacto no sea mayor en los vecinos.

¿Se recibe dinero de Provincia para realizar obras o las mismas se están haciendo con dinero del Municipio?

R:De provincia solo recibimos lo que nos corresponde en porcentaje de coparticipación por Ley, y la otra parte es con dinero componente Municipal, pero se pueden realizar todas las obras por el gran trabajo del personal Municipal en las mismas evitando la contratación de empresas para realizarlas sino sería imposible llevarlas a cabo.

Nosotros siempre tratamos de no gastar más de lo que tenemos disponible, el Municipio hoy sigue estando equilibrado. Cosa que nos costó mucho el año pasado.

¿Se ha dado un aumento del 10% al personal Municipal en el mes de Julio 2021?

R:Si es así, es el segundo aumento en el año, se le dio un 10% en abril, otro del 10% en Julio, además del bono de $5000, siempre tratamos de acompañar el salario promedio de la gente.

Cuando se dice que se da un aumento en una paritaria del 45% y se termina de pagar en abril 2022 es medio mentiroso ese aumento, lo importante es dar el aumento y que reciba el dinero en el bolsillo el trabajador mes a mes. Estamos por arriba de la paritaria estatal.

Este aumento fue firmado por todos los gremios y aceptado por todo el personal, en un todo de acuerdo. La próxima paritaria será en el mes de septiembre, siempre con mucha responsabilidad de los manejos de los recursos que tenemos.

¿Se estaría tercerizando el servicio de mantenimiento de los caminos rurales?

R:Si es así, el productor nos acercó una propuesta que se está aplicando en otras localidades, y es por eso que estamos llamando a licitación para el mantenimiento de los caminos rurales. De esta manera nos aseguramos que el dinero que ingresa de la tasa vial nos aseguramos que se puede cubrir el servicio sin tocar recursos maquinarias, personal del Municipio. A la fecha tenemos una muy buena cobrabilidad rural casi en el 90%.

¿Respecto a la obra social Masalus, de los Municipales, el Municipio deberá realizar algún aporte extra por cada empleado para su atención 100%?

R:No, no es así, esta obra social Medicina Argentina es la prestadora y la prepaga es Masalus, el Municipio aportaba a IOMA 4,8% de su salario y con esta obra social se abona un 3%, además de poder unificar los aportes en caso de matrimonios.

Los empleados Municipales no tendrán que pagar ninguna diferencia para poder utilizarla, la mayoría opto por cambiarse. Para el traspaso de obra social cada empleado tuvo que firmar una planilla dando su consentimiento. Y como requisito deberán permanecer mínimamente por un periodo de 3 meses para luego elegir otra obra social.

Para el final Francisco Pigretti dejo un mensaje para todos los vecinos.

Agradecer enormemente la colaboración de los vecinos con el cumplimento de las tasas y con el comportamiento en este periodo de Pandemia. Se mostró madurez en las decisiones del comité de crisis, siempre priorizando la economía, se respetaron las libertades, recordándoles que somos un municipio abierto para atender a todos los vecinos, y estamos al servicio de la gente. Simplemente gracias….