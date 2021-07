“Capitan Sarmiento una ciudad en crecimiento”

El desarme de los silos en la estación llevo 20 años comenzar hacerlo. 20 años de ordenanza, Se le daba 10 años para comenzar a desarmarlo y nunca se realizo.

El único costo que tiene es que el material del desarmado permita pagar el desarmado en sí mismo esto nos va a permitir abrir todo y realizar un paso a nivel en Italia y Centenario que va a fluir la circulación y descomprimir la Av. Alem y Roque S. Peña.

En este proyecto está pensado la realización de una playa de estacionamiento en el centro, un corredor gastronómico y de entretenimiento con locales gastronómicos y culturales, que se unan al Museo Archivo Histórico, y al Futuro Centro Universitario, todo abierto hacia el centro.

Contará con libre circulación de bicicletas y motos por Mitre, vehículos por Italia y Centenario con todo el parque para poder disfrutar tanto los vecinos de nuestra Ciudad y los turistas visitantes…que sea un lugar hermoso para el turismo y disfrutar de la ciudad que tenemos.

Las grandes obras se planifican, y se comienzan a realizar, no tiene que haber una persona para que se terminen, tiene que haber un equipo atrás, puede que este yo o no, eso dependerá si la gente decide votarme o no nuevamente.

Los dos años y medio que faltan de gobierno se va a poder terminar todo el corredor y los locales dependerá de quienes quieran invertir para instalarse en el lugar, que si es algo bueno no creo que no quieran dejar de hacerlo.

Podemos asegurar que la obra Pública del Proyecto se va a terminar en este periodo.

