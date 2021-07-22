VOLVEMOS CON TODO …!!!! CON LAS MEJORES PROMOS E INDISCUTIDOS SERVICIOS
Estamos listos para salir…
Vos que esperaste tanto… Aquí están las promos…
En breve salen más destinos…
Te espero!!!
SILVIA ESNAOLA LA MEJOR PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO NOS ADELANTA ALGUNAS SALIDAS PROGRAMAS PARA LOS PROXIMOS MESES.
SI, SI ….VOLVIMOS CON TODO …!!!! CON LAS MEJORES PROMOS E INDISCUTIDO SERVICIO…..
VOLVIO SILVIA SNAOLA ……LA MEJOR PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO.
TIGRE Y SHOPPING TORTUGAS…SALIDA 29 DE AGOSTO.
TERMAS DE GUALEGUAYCHU O VICTORIA…….SALIDA 19 DE SEPTIEMBRE
TERMAS DE RIO HONDO (STGO DEL ESTERO)…SALIDA 31 DE AGOSTO, 6 NOCHES, 7 DIAS CON DESAYUNO , ALMUERZO Y CENA $ 18.500
NORTE ARGENTINO
SALIDAS 17 DE AGOSTO Y 5 DE SEPTIEMBRE……4 NOCHES EN SALTA Y 1 EN TAFI DEL VALLE $ 31.000 CON DESAYUNO Y CENA INCLUIDO.
BARILOCHE SALIDAS 22 DE AGOSTO /11 Y 19 DE SEPTIEMBRE …..5 NOCHES 7 DIAS CON PENSION COMPLETA….$ 39.9000….INCLUYE ASISTENCIA AL VIAJERO.
ANDA PREPARANDOTE PARA LA PRE VENTA VERANO 21/22 QUE TE DEVUELVEN EL 50% DEL VALOR DEL VIAJE.
VIAJAMOS SEGUROS CON TODOS LOS PROTOCOLOS QUE PIDE EL GOBIERNO DE LA NACION Y CADA PROVINCIA .
LLAMA A SILVIA ESNAOLA TEL 2478 15 50 59 35….
LA MEJOR PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO . Y EMPEZA A DISFRUTAR ¡!!!!!!!!!!!