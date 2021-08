Haz lo que yo digo… Pero no lo que yo hago!!!

Deberan dar explicaciones, es una falta de respeto a todos los Argentinos que cumplieron la cuarentena de fase 1.

Se confirmo anoche que Yamil Santoro amplio la denuncia ante la Justicia por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional y apuntaron contra la actriz y conductora Florencia Peña.

tanto la actriz como el Presidente deben brindar explicaciones sobre por qué concretaron una reunión de manera presencial durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Ella y todos los que entraron en Olivos en cuarentena fase 1.

En medio de la polémica por los ingresos a la Quinta de Olivos durante la cuarentena mas estricta por el avance del Covid-19, Gastón Recondo se solidarizó con Florencia Peña pero explotó contra Alberto Fernández y le reclamó por la la forma en que mucha gente que perdió familiares debió evitar despedirlos por las restricciones, incluido el, quien sufrió él fallecimiento de su padre.

“Claro que es una canallada lo que le hicieron a Florencia Peña con todo este perjuicio publico de las cosas que dicen de ella, nos solidarizamos todos con ella. Corramos a Florencia de escena”, empezó diciendo Recondi en la mesa de Polémica en el Bar (América), donde Mariano Iúdica y los panelistas comenzaron la emisión de este martes 4 de agosto hablando de la escándalo desatado en las redes sociales por las reuniones que el presidente de la Nacían mantuvo en la quinta presidencial durante la cuarentena mas estricta en 2020.

Qué le reclamo Gastón Recondo a Alberto Fernández en Polémica en el Bar

“En este programa se defendieron a los actores mucho más que en la Asociación Argentina de Actores. Listo. En los hechos. Con hechos, no con palabras. Ahora, a usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba para que no salgamos, mi papá se murió el 27 de mayo”, indicó el periodista deportivo mirando a cámara con los ojos vidriosos.

Contundente agregó: “Yo le hice caso a usted, desde el 19 de marzo no lo vi nunca más, a 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos para que hiciera salto en rana. Usted nos faltó el respeto”.

“No sé quién entró ni para qué entró, pero no tenían por qué salir, y si salían salíamos todos. Y había otras urgencias más importantes, abrazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida, mientras usted nos amenazaba en público”, señaló Gastón Recondo furioso y lleno de dolor.

Por último, dijo: “En la Quinta de Olivos se hacía lo que quería, eso tiene que replantearse, no lo que estamos diciendo o defendiendo hoy. Nosotros defendemos a Florencia Peña, se está distrayendo el foco, por qué a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a Florencia Peña, Carlos Rottemberg, Marcelo Tinelli, Adrián Suar o Luis Brandini, entraba cualquiera”, cerró.