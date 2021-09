Domingo Sanchez y Carmelo Godoy “Juntos”

Domingo Sánchez y Carmelo Godoy pre candidatos a concejal de juntos, pasaron por los microfonos de FM universo y dijeron esto:

Carmelo Godoy

Estoy desde el año 2015 acompañando a Javier Iguacel y seguiré apoyando esta gestión por su trabajo.

Yo veo en el Intendente la cabeza que tiene para solucionar los problemas, hay obras que se hacían con una cantidad de dinero y él puede concretarla con mucho menos, planificando bien cada obra y bajando los costos de la misma. Ej. el entubado de la calle Rivadavia.

Domingo Sánchez

Yo siempre he estado con el trabajo apoyando a los vecinos, no importa con qué partido este, trabaje con Ostoich, Álvarez y ahora con Iguacel.

Seguiremos trabajando en equipo por la confianza que tenemos con el Intendente Iguacel.

Siempre tratando de consensuar con los demás partidos, y viendo la problemática de cada vecino. Yo sé cómo me tengo que mover en el ámbito de cada problema.

Hoy tenemos la necesidad de viviendas en Capitán Sarmiento, por eso se realizó el primer sorteo de lotes y hay más para terminar de concretar las negociaciones con sus propietarios y poder seguir cumpliendo los sueños de vivienda propia.

Transito:

Carmelo Godoy:Una tarea pendiente que se está trabajando y mejorando de a poco, hay que realizar más prevención en las escuelas y ayuda entre todos. Además de tener más control.La gente tiene que llevar toda la documentación que corresponde cuando circula.

Caminos rurales

Domingo Sanchez:

Se abrió una licitación que gano una empresa de Carmen de Areco Jorge Sansottera, ingeniero especialista en caminos rurales, tiene experiencia de trabajos en varios municipios.

Los productores estuvieron de acuerdo y luego de ganar la licitación, se concretó que trabajará por un periodo de 18 meses a la fecha con el mantenimiento de los caminos, la Asociación de Productores dará las directivas de los caminos que están desmejorados y Hugo Russel será el que decide y dará las ordenes de los trabajos. El municipio también pondrá su aporte, el pago es Municipal de acuerdo a los trabajos que realice.

Monumento a la Bandera Bonaerense en manos de Provincia de Bs.As

Domingo Sanchez

La provincialización del Monumento a la Bandera Bonaerense es un retroceso para la ciudad,

A mí no me gusta, esperemos que se atienda como corresponde. Acá tenemos el Registro Civil, el Juzgado de Paz que no es así. Hay obras de Provincia que nunca se arreglan.

Nosotros desde el concejo no podemos hacer nada más que presentar un petito en rechazo a esta decisión que fue la misma que se dio desde el concejo en su momento cuando se trató.

Carmelo Godoy:

¿Habría que ver que beneficio tiene esto para la ciudad, lo podemos usar como hasta ahora? O será únicamente decisión de Provincia del funcionamiento del edificio.

¿Por qué votar la lista que Juntos?

Domingo Sánchez

Si la gente está conforme con todo el trabajo realizado hasta ahora con solo 1 ½ de gobierno y en pandemia que nos apoye.

Carmelo Godoy

En este periodo tan corto que tenemos hasta ahora, la gente puede ver lo que se hizo hasta el momento, que no es solo pinturita como se dice.

Yo les voy a pedir que vayan a votar, que no bajen los brazos, nosotros Capitán Sarmiento somos el ejemplo para que este País resurja, tenemos un País hermoso que tenemos que mejorarlo.