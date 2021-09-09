ROTARY Y CLUB DE LEONES UNIDOS POR UNA CAUSA SOLIDARIA
ROTARY Y CLUB DE LEONES DE CAPITAN SARMIENTO UNIDOS POR UNA CAUSA SOLIDARIA.
UNA EMPRESA MULTINACIONAL LES PROPUSO UN GRAN DESAFIO.
RECAUDAR DINERO EN BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN CARLOS. (NO JERARQUICO)
LA EMPRESA SE COMPROMOTE A DONAR LA MISMA CANTIDAD DE DINERO QUE SE LOGRE RECAUDAR.
LA META QUE ELLOS PROPONEN ES HASTA 3.000.000 Y LA EMPRESA PONDRA OTROS 3.000.000 $ MAS.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMENZAREMOS A TRABAJAR PARA LOGRAR QUE SE RECAUDE LA MAYOR CANTIDAD DE DINERO.ADEMAS DE SOLICITAR DONACIONES A EMPRESAS DE CAPITAN SARMIENTO, GENTE PARTICULAR QUE QUIERA DONAR, HAREMOS UNA MARATON CON UNA POLLADA, CANTINA, ARTESANOS, MUSICA, BAILE DONDE ESTAREMOS RECAUDANDO LO QUE MAS SE PUEDA CON FECHA 10 DE OCTUBRE 2021. EL MISMO SERA EN EL PREDIO DE LA ESTACION, CON EL APOYO DEL MUNICIPIO DE CAPITAN SARMIENTO.
LA FECHA LIMITE QUE SE PUSO ES HASTA EL 31 DE OCTUBRE, EL DINERO IRA AUNA CUENTA DE LA COOPERADORA DEL HOSPITAL, EXCLUSIVAMENTE PARA TODO EL PERSONAL DEL MISMO UNICAMENTE, ENFERMEROS, AUXILIARES, AMBULANCIEROS COCINEROS, (NO PERSONAL JERARQUICO).
EL DINERO QUE SE JUNTE SE VA A DIVIDIR POR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTAN EN EL LISTADO COMO UN PREMIO POR TODO EL TRABAJO REALIZADO EN ESTA PANDEMIA Y QUE CONTINUAN HASTA LA FECHA ACTUAL.
SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA BANCARIA A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS QUE SE ESTIMA DE LLEGAR A $6.000.000 SE ESTARIA REPARTIENDO UNA SUMA CERCANA ENTRE 50 A 60.000$ POR CADA EMPLEADO.
SI TODA LA POBLACION COLABORA SE VA A PODER LOGRAR EL OBJETIVO SOLIDARIO.
CBU: 0140390701654600286794 ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN CARLOS DE CAPITAN SARMIENTO.