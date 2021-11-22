Estamos planificando las obras para el 2022
LA ULTIMA ENTREVISTA REALIZADA CON EL ARQUITECTO GUILLERMO DEL MARMOL NOS ADELANTO ALGUNOS TRABAJOS REALIZADO Y OTROS PROYECTADOS PARA EL 2022.
PASO A NIVEL DE ANTARTIDA ARGENTINA
SE ABRIO EL PASO A NIVEL, UN PASO QUE LOS VECINOS LO DEMANDABAN, POR QUE YA LO UTILIZABAN COMO TAL, DE UNA NECESIDAD CONCRETA, LOS TRABAJAOS QUE SE HICIERON FUE PARA QUE EL PASO SEA COMO LOS DEMAS Y PUEDA PASAR EL TREN A FUTURO. ADEMAS DE LA ILUMINACION CORRESPONDIENTE YA QUE A FUTURO LA ANTARTIDA ARGENTINA SERA UN BOULEVAR ILUMINADO PROXIMAMENTE.
ASI QUEDO LA CALLE MAS LARGA DE CAPITAN SARMIENTO LA ANTARTIDA ARGENTINA.
OBRA MUY COSTOSA QUE SE ESTA AFRONTANDO CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS DE LA PROVINCIA Y TODO CON PERSONAL MUNICIPAL..CORDON CUNETA CON LOMO DE BALLENA, EN LUGAR DE SER UN ANGULO RECTO ES UNA CURVA.
ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO PERSONAL MUNICIPAL, POR TODO EL APRENDIZAJE QUE ADQUIRIERON.
OBRA PLANIFICADA PARA EL 2022.
DONDE ESTAB
AN LOS SILOS, HAY UN PROYECTO PARA QUE SEA PEATONAL, PARQUIZADO Y PENSADO PARA EL 2022.SE COMENZO Y FINALIZO EL DESARME DE LOS SILOS.
REPAVIMENTACION
SE PAVIMENTARON 15 CUADRAS QUE ESTABAN DESMEJORADAS NO SE PODIA HACER BACHEO, AHORA HAY 15 CUADRAS MAS PARA REPAVIMENTAR QUE TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES ADEMAS DE SER MUY TRANSITABLES.
TERMINANDO EL PERIODO DE CONCEJAL ESTE AÑO 2021, ESTOY EN OTRA FUNCION CON MUCHO TRABAJO, PERO MUY CONTENTO POR TODO LO QUE SE HA LOGRADO Y TODO LO QUE RESTA POR HACER.
BALANCE 2021
EL BALANCE SIEMPRE ES POSITIVO POR QUE NO HEMOS DESCANSADO DESDE EL MINUTO CERO, SIENTO QUE HAY TANTO POR DELANTE QUE NO ESTOY SATISFECHO, SIEMPRE CONFORME POR LOS LOGROS, LA GENTE DEL CORRALON QUE TRABAJA, EL INTENDENTE QUE ACOMPAÑA Y DISEÑA CON NOSOTROS ES UN INTENDENTE MUY PRESENTE EN CADA AREA.
UNO PROPONE Y EN FUNCION A LAS PRIORIDADES ESPEREMOS SE PUEDA CONCRETAR TODO LO PLANIFICADO PARA EL 2022.