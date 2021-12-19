Un paso más para el Pre Baradero 03 de Febrero 2022
FELICITACIONES a todos los Ganadores y Delegados
MARITA PAGANO – Alberti
LEONIDAS FURNODAVLOS – Moquehua JAVIER HARISTOY – Carmen de Areco
LAURA ENRIQUE – Colon
15º FINAL PROVINCIAL PRE – BARADERO CHIVILCOY 2022.
Nuestros representantes en Chivilcoy, felicitacoines….!!!
GANADORES
RECITADOR – DECIDOR – NARRADOR
1º NANO NELSON
CARMEN DE ARECO
SOLISTA VOCAL FOLCLORE
1º WALTER JUAREZ
PERGAMINO
1º CANDELARIA LEGUIZAMON
SALTO
PAREJA DE TANGO TRADICIONAL
1º MEDINA – CHILAN
CHACABUCO
SOLISTA MALAMBO SURERO
1º JOAN FRANCO ALDECO
JUNIN
PAREJA DE ZAMBA ESTILIZADA
1º ALVEAR – GALLARDO
JUNIN
SOLISTA VOCAL CANTO SURERO
1º ROCIO BAVA
CAPITAN SARMIENTO
SOLISTA VOCAL TANGO
1º RICARDO ARAGON
COLON
1º ALICIA BASSO
ROSARIO
SOLISTA INSTRUMENTAL
1º JULIAN IBARRA
COLON
CONJUNTO INSTRUMENTAL
1º HIJOS DEL RIGOR
COLON
PAREJA DE ZAMBA TRADICIONAL
1º BARCALA – PALAVECINO
CAP. SARMIENTO
PAREJA DE TANGO ESTILIZADO
1º GOMEZ – SAMBUNJAK
CAP. SARMIENTO
SOLISTA MALAMBO NORTEÑO
1º SEBASTIAN MOYANO
JUNIN
CONJUNTO VOCAL FOLCLORE DE PROYEC.
1º GENTE DE PUEBLO
CARLOS CASARES
DUO VOCAL
1º DUO CLAVE
ALBERTI
CANCION INEDITA
1º TU VUELO (ZAMBA)
AUTOR: FREDY ABALLAY
INTERPRETE:
GRUPO NUEVO HORIZONTE – SALTO
FELICES FIESTAS PARA TODOS.
ABRAZOS DEL ALMA.