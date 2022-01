Robo en plena tormenta del dia Sabado 22/01/2022

Y uno cree q nunca le va a pasar hasta q pasa. Amigos de lo ajeno entraron anoche a nuestra casa. Y se llevaron dinero en efectivo y las poquitas pertenencias de valor q tenia.

Si digo de valor pq al margen del material, eran regalos de mis 15 años. De mi familia. De gente q quiero. Y a mi eso me duele.

Me da mucha IMPOTENCIA MUCHA! No solo saber q entran como si tal cosa fuera, sino pq violan tu intimidad. Entran a tu dormitorio. Tocan tus cosas. Revuelven. Ensucian. Y salen asi…como si nada. Arruinandome en mi caso el mes de trabajo. Con lo q me cuesta!

Y si digo q me cuesta es pq al margen de tener un emprendimiento personal . Soy cobradora de rifas. Me ROMPO EL CULO con 2 trabajos para UN PELOTUDO NEGRO DE MIERDA HIJO DE PUTA (o 2 O 3 NO LO SE) VENGA Y ME LO ESFUME EN 15 MINUTOS.

Ojala le sirva para remedios. Ojala si fue para falopa lo reviente de un saque. Ojala le sirva para q cuando la rueda de la vida le toque…pq en algun momento les tiene q tocar a estos HIJOS DE PUTA .

SR INTENDENTE si ud pudiese poner camaras de seguridad en el Barrio El Tropezon, el proximo vecino q le toque por ahi se puede encontrar al culpable. Y entre todos se lo vamos a agradecer.

POR FAVOR VUELVO A REPETIR SI ALGUIEN LE OFRECR ALGUN ALHAJA DE ORO ES ROBADA!!!!!

Foto ilustrativa