Solicitud de vecinos a Vialidad se contemple un acceso de ingreso a la ciudad por Ex Ruta 8 en el Km 146.200
FM UNIVERSO DIALOGO CON EL VECINO JUAN PEDRO VENTURINO DIAS PASADOS RESPECTO A LA NOTA PRESENTADA EN EL HCD SOLICITANDO SE CONTEMPLE UN ACCESO A LA CIUDAD EN EL KM 146.200 DESDE LA AUTOPISTA HACIA LA EX RUTA 8.
(Dialogo Textual de la entrevista)
JUAN PEDRO VENTURINO DECIA: LAS CIUDADES VECINAS TIENEN VARIOS INGRESOS A LA CIUDAD, EN EL CASO DE CAPITAN SARMIENTO TIENE UNO SOLO, YO COMO SIMPLE VECINO ME OCUPE DE HABLAR CON OTROS frentistas, propietarios y vecinos QUE TAMBIEN TENIAN ESTA INQUIETUD, DE SOLICITAR EL ACCESO A LA CIUDAD POR LA EX RUTA 8, DONDE VINIENDO DE ARRECIFES PODÉS INGRESAR DIRECTAMENTE A LA CIUDAD.
ES AHÍ DONDE HABLAMOS CON LAS AUTORIDADES, LO PLANTEAMOS A NIVEL LOCAL CON EL EJECUTIVO Y LOS CONCEJALES, y NOS DIJERON QUE ESA APROBACION TIENE QUE VENIR DE VIALIDAD.
ES AHÍ DONDE JUNTAMOS MAS DE 200 FIRMAS Y PRESENTAMOS UNA NOTA DE SOLICITUD PARA LA APERTURA DEL ACCESO POR EX RUTA 8 AL CONSEJO DELIBERANTE DE CAPITAN SARMIENTO, ELEVANDO LA SOLICITUD A VIALIDAD NACIONAL, LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
VENTURINO MANIFESTABA EN SU ENTREVISTA: “ALGO SENSILLO, QUE PARECIERA MUY COMPLEJO Y NO LO ES”.
“YO CONSIDERO QUE NUESTRO PAIS NECESITA DE MUCHO SENTIDO COMUN PARA TODOS LOS ARGENTINOS. Y PARA ESO TAMBIEN SE NECESITA MAS EDUCACION ENTRE TODOS LOS CIUDADANOS”.
“YO CREIA QUE ERA UNA CUESTION DE TIEMPO QUE LO RECOGERIA ALGUNO DE NUESTROS REPRESENTANTE DEL PUEBLO EN EL CONSEJO Y MAS DE UNO LES MOLESTO”.
“YO NO TENGO NADA PERSONAL NI PARTIDARIO CON NADIE,NUNCA HICE POLITICA PARTIDARIA”.
TENEMOS QUE AGREGAR QUE LOS POLITICOS NO SALEN DE UN REPOLLO, LOS VOTAMOS NOSOTROS.
AGRADECIDO A TODA LA COMUNIDAD, Y CUANDO NOS PREGUNTAMOS NO PODEMOS HACER NADA, SI TODOS PODEMOS HACER, EL GRAN PODER ES NUESTRO VOTO, HAY MUCHAS HERRAMIENTAS QUE TENEMOS. SENTIDO COMUN, LOS GRANDES CAMBIOS VIENEN DE ABAJO PARA ARRIBA.
AGRADECEMOS LA ENTREVISTA REALIZADA POR RUBEN JOSE SANTAMARIA A JUAN PEDRO VENTURINO POR FM UNIVERSO 97.3 MHZ.
HOY EN LA 1° SESION ORDINARIA DEL HCD DE CAPITAN SARMIENTO, SE TRATO Y SE APROBO POR UNANIMIDAD ENTRE LOS CONCEJALES.
AHORA SE DEBERA ESPERAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES.