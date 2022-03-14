DECLARO JAVIER IGUACEL CAUSA OBRA PUBLICA

JAVIER IGUACEL DECLARO EN LA CAUSA DE LA OBRA PUBLICA

URGENTE !!!!CAUSA OBRA PUBLICA
JAVIER IGUACEL DECLARO HOY MARTES 15/03 Y DEBERA CONTINUAR EL PROXIMO LUNES A LAS 9 HS.
Y LE SUMO OTROS 2 FUNCIONARIOS QUE NO ESTABAN JUZGADOS PERO FUERON ELEVADOS A JUICIO ORAL EN LO QUE SERA EL 2 JUICIO ORAL POR LAS OBRAS PUBLICAS.
SE TRATA DE PASSACANTANDO SERGIO EX GERENTE DE ADMINISTRACION EN VIALIDAD NACIONAL Y SANDRO FERGOLA EX SUBADMINISTRADOR DE VIALIDAD NACIONAL

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