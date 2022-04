Hugo Russel «Vamos despacio, pero vamos»

Vamos despacio, pero vamos …no hemos parado.

Hugo Russel días pasados charlo con Fm Universo sobre los diferentes trabajos que se están realizando en diferentes puntos de la Ciudad.

Capitan Sarmiento

Obra Antártida Argentina

Se está trabajando en la finalización de 240 más de cordón cubeta, luego se realizará las cámaras, y las cabeceras de las mismas.

Luego se finalizará con la iluminación trabajo realizado desde el corralón.

El día de lluvia la nivelación del agua se dirige hacia las vías Cabo Fossatti y el otro sector para el lado de Roque S. Peña.

Barredora funcionamiento:

-La barredora no está en marcha x que faltan los repuestos que demoro la entrega.

La semana que viene vamos a comenzar con el trabajo de recolección de las hojas, además de comenzar con la campaña de la poda en el mes de mayo. (se continuará al cronog rama del año pasado).

El vecino que va a podar por su cuenta le solicitamos que avise al Corralón y luego que se encargue de retirar las ramas una vez finalizado el trabajo.

Caminos Rurales

-Continuamos trabajando en los caminos rurales, no se ha parado. Quizás no será la velocidad que el vecino lo quiere, pero no se da abasto con todo el trabajo.

